TORONTO, le 6 nov. 2020 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario se réjouit du fait que le conseil a approuvé des modifications règlementaires visant à reconnaitre officiellement la scolarité, l'expérience de travail et les compétences professionnelles des enseignantes et enseignants d'éducation technologique de l'Ontario.

À compter de décembre, les qualifications technologiques commenceront à figurer sur les certificats de qualification et d'inscription de nos membres, ainsi que sur notre tableau public Trouver un membre de notre site web oeeo.ca.

«Les enseignantes et enseignants d'éducation technologique de l'Ontario sont des professionnels hautement qualifiés, affirme Nicole van Woudenberg, EAO, présidente du conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. L'ajout de leurs qualifications technologiques et scolaires à notre tableau public honore et respecte le travail qu'ils ont accompli en vue de devenir des enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario.»

«C'est un grand pas en avant pour nos membres et pour le public, estime Chantal Bélisle, EAO, registraire adjointe de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Ces modifications sont justes, car elles favorisent la transparence, l'équité entre tous nos membres et une meilleure compréhension des qualifications de ces membres au sein du public.»

Trouver un membre

Notre tableau public Trouver un membre est un registre de toutes les personnes qui ont obtenu l'autorisation d'enseigner dans les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario. Il énumère, pour chacun de nos membres :

ses qualifications;

les conditions ou restrictions dont est assujetti son certificat;

la date d'obtention de son autorisation d'enseigner initiale;

son statut en vigueur à l'Ordre;

ses antécédents disciplinaires (le cas échéant).

Incidence sur les enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario

Pour se conformer à ces changements règlementaires qui touchent, entre autres, les rubriques figurant sur les certificats de qualification et d'inscription, l'Ordre mettra à jour son tableau public en plusieurs étapes.

Les qualifications technologiques et scolaires des enseignantes et enseignants d'éducation technologique figureront dorénavant sur le certificat, sans que la mise en page soit modifiée.

Les membres en règle peuvent afficher et imprimer leur certificat en accédant à leur dossier en ligne à partir de notre site web ou de l'appli OEEO.

Nouvelles rubriques et renseignements additionnels sur les certificats

Le nom des rubriques suivantes qui figurent actuellement sur les certificats de qualification et d'inscription sera modifié :

«Diplômes» sera remplacé par «Qualifications scolaires et technologiques»;

«Qualifications de base» sera remplacé par «Qualifications en enseignement».

Les titres de compétence pertinents suivants paraitront dorénavant sur les certificats des enseignantes et enseignants d'éducation technologique :

certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé acceptable;

certificat d'apprentissage.

À propos de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Nous sommes l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

