Des milliers de jeunes As de l'info, plusieurs nouveautés et le soutien de Desjardins!

QUÉBEC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les As de l'info comptent désormais sur le soutien financier de Desjardins pour supporter la première plateforme francophone au pays entièrement dédiée à l'actualité quotidienne pour les enfants! Ce partenariat permettra au média de poursuivre sa mission d'offrir de l'information traitée, vulgarisée et rédigée par des journalistes spécialisés en contenus jeunesse, et ce, entièrement gratuitement pour tous les enfants de 8 à 12 ans.

En plus de propulser le site des As, Desjardins sera partenaire d'une série de contenus d'éducation financière pour les jeunes. Un ajout particulièrement pertinent dans un contexte économique qui amène son lot de défis ou de questions qui viendra s'intégrer et bonifier l'offre de contenus actuelle sur le site de nouvelles pour enfants.

« C'est dans l'ADN de Desjardins de s'impliquer dans la communauté et d'offrir à la jeunesse les outils et ressources nécessaires pour les aider à développer leur plein potentiel et à se réaliser. Faire équipe avec les As de l'info, c'est encourager la diffusion de contenus d'une grande qualité. Des nouvelles justes, empiriques et attrayantes pour les jeunes de 8 à 12 ans. »

- Jean-François Banville, Directeur Coopération et Leadership socioéconomique chez Desjardins

Des milliers d'abonnements : enfants et profs sur une seule et même plateforme

Lancé par les Coops de l'information le 13 septembre dernier, le média connaît depuis une forte croissance et voit naître chaque jour de nouveaux et nouvelles As de l'info, avides de s'informer sur l'actualité. Près de 6 mois après le coup d'envoi de la plateforme, ils sont des milliers à avoir rejoint la grande communauté des As de l'info!

« La réponse positive des enfants, des enseignant.e.s, des écoles et des familles nous confirme que Les as de l'info ont un impact dans la communauté et répondent à un besoin bien réel des enfants de nourrir et de cultiver leur curiosité face au monde qui les entoure. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur de précieux partenaires comme Desjardins pour nous permettre d'allumer et d'alimenter cette étincelle

en eux. »

- Ève Tessier-Bouchard, directrice des As de l'info et des contenus jeunesse, Les coops de l'information

Section 8-12 ans

En plus de pouvoir consulter les nouvelles quotidiennement, les jeunes inscrits ont accès à des dossiers thématiques, des sondages, des concours et des versions audios de chaque article pour les accompagner dans leur lecture et leur raconter la nouvelle. Tout a été pensé pour eux. Les enfants peuvent commenter l'actualité et faire partie d'une grande communauté de curieux et curieuses dans un environnement inclusif et sécuritaire.

NOUVEAUTÉS

Les As en direct

Chaque jeudi, à 16h30, les enfants auront la chance de devenir journaliste en herbe lors de rencontres privilégiées en direct sur le site, avec des personnalités qui font l'actualité. Pendant ces événements, ils auront l'occasion d'échanger et de poser leurs questions à l'invité.e de la semaine.

Docteure Prune

Cette nouvelle chronique hebdomadaire est un courrier du cœur pour répondre aux grands et petits questionnements des enfants avec l'appui de psychologues, sexologues, et de philosophes pour enfants. À la fin de chaque chronique, Docteure Prune, spécialisée en littérature jeunesse, fera une prescription littéraire pour permettre aux enfants de mieux intégrer ce qu'elle vient de leur transmettre.

Section profs - pour les moins jeunes

Les As de l'info offrent aussi une section exclusivement réservée aux profs, offerte gratuitement et accessible sur inscription. Dans cette portion du site, le contenu est abordé de façon complémentaire au plan de cours et avec l'objectif d'épauler les enseignant.e.s qui souhaitent se servir de l'actualité tout au long de l'année scolaire.

Les professeur.e.s, en utilisant le contenu de la section profs, pourront amorcer des discussions en classe sur différents sujets et auront aussi accès aux:

activités pédagogiques quotidiennes pour différentes matières et notions;

revues de presse hebdomadaires à faire en classe;

nouvelles du jour vulgarisées;

dossiers thématiques;

classes de maîtres (mini-conférences sur des sujets d'intérêts pour les profs).

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos des Coops de l'information

En plus des As de l'info, Les Coops de l'information regroupent six médias régionaux :

Le Droit (Ottawa et Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec et Est-du-Québec), La Tribune (Sherbrooke) ainsi que La Voix de l'Est (Granby). Ils diffusent 7 jours sur 7 sur leurs sites web et applications mobiles, en plus de publier une édition imprimée le samedi, qui est un magazine hebdomadaire d'actualité, culture et art de vivre.

