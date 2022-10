Des milliers de dollars de contrats pour des PME québécoises - Les manufacturiers se donnent rendez-vous au plus important événement de maillage industriel au Québec

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 16e édition de sa Journée Donneurs d'ordres / Fournisseurs (JDOF), STIQ organise aujourd'hui plus de 1 000 rencontres d'affaires entre 50 donneurs d'ordres d'envergure et 200 PME manufacturières québécoises. La JDOF permet, au-delà de donner la chance aux PME québécoises d'avoir un premier contact avec les donneurs d'ordres locaux et étrangers, de faire découvrir aux maîtres d'œuvre de nouvelles sources d'approvisionnement grâce aux rencontres d'affaires soigneusement planifiées.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'incertitude économique, de retards et de ruptures des chaines d'approvisionnement et de tensions géopolitiques dans plusieurs régions du monde, nous sommes heureux de constater que les donneurs d'ordres et les PME sont toujours au rendez-vous. Cela nous indique que cette journée est profitable et que la croissance est assurément au rendez-vous dans ces entreprises ! D'année en année, les contacts effectués durant l'événement mènent à l'attribution de milliers de dollars de contrats pour des PME manufacturières québécoises. Grâce à son expertise unique et à sa vaste expérience en matière d'optimisation du maillage d'affaires, STIQ contribue concrètement au succès des entreprises d'ici. La JDOF est le plus important rassemblement de manufacturiers au Québec ! »

M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

En plus des rencontres B2B, les participants auront la chance d'assister à des conférences présentées par des entrepreneurs innovants. Pour débuter la journée, MM. Patrice Côté, président de Dynamic Concept et Benoit Couture, président de Recyclage Lithion, nous offriront des présentations fort inspirantes. M. Côté témoignera de son expérience de développement technologique en partenariat pour saisir les marchés du futur alors que M. Couture racontera l'intéressant parcours, vu de l'intérieur, qui mena à la création de Recyclage Lithion. Lors du diner, le conférencier d'honneur invité, M. Michel Noreau, vice-président principal, Excellence opérationnelle chez Premier Tech, présentera le modèle de croissance à succès de l'entreprise. Ce modèle s'articule autour d'un rigoureux processus de planification stratégique, d'innovation ainsi que de recherche et développement où les valeurs et la culture de Premier Tech prennent tout leur sens.

« En plus de favoriser le maillage, cette journée est sans contredit une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur l'ensemble du génie des manufacturiers québécois - dont ceux du secteur de l'aluminium - et inciter les donneurs d'ordres à les considérer dans la réalisation de leurs projets. AluQuébec est donc très heureuse d'être associée à titre de partenaire principal de la JDOF pour une 7e année consécutive et souhaite de fructueuses retombées aux entreprises participantes. »

M. François Racine, président-directeur général d'AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium.

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

