Des milliers de Canadiens se joignent au médaillé olympique et participent à « BOUGEZ pour vaincre le cancer »

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW/ - Le médaillé d'or olympique, Adam Kreek, BOUGE pour vaincre le cancer et inspire d'autres personnes à BOUGER pour soutenir la recherche et les programmes de soutien aux patients.

Les Canadiens et les Québécois peuvent s'inscrire dès aujourd'hui à bougezpourvaincrelecancer.org et BOUGER pour la cause. Les participants bougeront à l'activité de leur choix du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre 2019.

« Je suis ravi de participer à l'événement de cette année », déclare la légende canadienne de l'aviron et accompagnateur en gestion. « L'événement BOUGEZ pour vaincre le cancer nous permet de BOUGER là où l'on veut, pour la durée que l'on veut et à l'activité de notre choix. »

« Le cancer du rein et le cancer testiculaire sont largement sous-financés en matière de recherche au Canada », dit Stephen Andrew, directeur général de Cancer du rein Canada. « Les donateurs de l'événement BOUGEZ pour vaincre le cancer contribuent à sauver des vies et à faire avancer les options de traitements. »

"Le meilleur moyen de sensibiliser les gens est de les faire participer à des activités. Quoi de mieux que de les faire BOUGER ?" ajoute Alexandre Désy, président de Cancer Testiculaire Canada. « Ensemble et à travers l'action, on peut changer le monde. »

www.cancerdurein.ca/salledesnouvelles

facebook.com/cancerdurein

twitter.com/cancerdurein

Instagram/kidneycancer_Ca

www.testicularcancer.ngo

facebook.com/TesticulesCANFR

twitter.com/TesticulesCANFR

intagram.com testiculescanfr

SOURCE Association canadienne du cancer du rein

Renseignements: Mona Awad, Communications, Cancer du rein Canada, Kidney Cancer Canada, 514-907-2188 ou 1-866-598-7166 poste 102, mawad@cancerdurein.ca ; Alexandre Désy, Président, Cancer testiculaire Canada, Testicular Cancer Canada, 514-963-3577, alex@testicularcancer.ngo

