Des milliers d'élèves privés de transport scolaire à compter du 17 avril dans les Laurentides et l'Outaouais

Cinq mandats de grève illimitée à partir du 17 avril 2023 contre Autobus Campeau

LAVAL, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Les chauffeurs de 5 unités syndicales affiliées à la Section locale 106 du syndicat des Teamsters, travaillant pour Autobus Campeau, entameront une grève illimitée à compter du 17 avril prochain.

« Les chauffeurs d'autobus scolaires sont chargés de la sécurité de notre plus précieux cargo : nos enfants. Et ils exercent ce travail important dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Malheureusement cela ne semble pas important pour Autobus Campeau, qui rejette tout compromis. Après plusieurs mois de négociations, l'entreprise refuse tout simplement de nous offrir des augmentations salariales équitables, ou encore des contrats de travail de durée raisonnable. Nos membres ont donc voté, en dernier recours, pour se faire entendre par la grève, » a expliqué le président de Teamsters Canada, François Laporte.

Le manque de volonté et le refus de négocier d'Autobus Campeau viendront ainsi priver de transport scolaire des milliers d'élèves dans les Laurentides et l'Outaouais.

La grève concerne :

10 chauffeurs œuvrant pour le Centre de services scolaire Rivière-du-Nord et les écoles du territoire d'Argenteuil;

19 chauffeurs œuvrant pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et les écoles de Lachute , Arundel et Morin-Heights ;

, et ; 20 chauffeurs œuvrant pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et les écoles anglophones de Lachute ;

; 10 chauffeurs œuvrant pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et les écoles de Lachute et

Morin-Heights ;

et ; 10 chauffeurs œuvrant pour le Séminaire Sacré-Cœur situé à Grenville-sur-la-Rouge .

Teamsters Canada souhaite rappeler que le groupe de 10 chauffeurs œuvrant pour le Séminaire Sacré-Cœur a été mis en lockout le lundi 10 avril dernier, une semaine avant le début de la grève.

« Pour nous, cela a l'apparence de représailles, s'insurge Jean Chartrand, président de la Section locale 106 des Teamsters. Ils ont profité du fait que le Séminaire était fermé cette semaine pour mettre nos membres en lockout une semaine avant le début de leur grève, ce qui évite à Autobus Campeau de devoir leur payer cette semaine-là. Après ça, on s'étonne de la pénurie de main-d'œuvre dans le transport scolaire. »

Bien que la date du 17 avril approche et que l'employeur semble souhaiter une confrontation, Teamsters Canada mettra tout en œuvre pour arriver à une entente négociée favorable aux travailleurs.

