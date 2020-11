Des mesures d'atténuation seront en place jusqu'à la mise en service du REM

MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de CDPQ Infra concernant des retards dans la mise en service des différentes antennes du Réseau express métropolitain (REM), les partenaires de Mobilité Montréal confirment que des mesures d'atténuation se poursuivront jusqu'à la fin de 2024. Cela est rendu possible grâce au travail de concertation et de collaboration des partenaires de Mobilité Montréal, qui travaillent sur ces mesures depuis 2018.

Le ministère des Transports, les sociétés de transport, exo, l'Autorité régionale de transport métropolitain et CDPQ Infra ont multiplié les efforts pour élaborer des mesures d'atténuation afin de faciliter la circulation des usagers des lignes de train exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes. Par conséquent, les mesures d'atténuation en place depuis le 11 mai et bonifiées le 2 novembre seront maintenues jusqu'à la mise en service du segment jusqu'à la station Du Ruisseau. D'autres mesures seront en place jusqu'à la fin des travaux du REM et pourront, au besoin, être bonifiées ou modifiées.

Ces derniers mois, plusieurs travaux ont été effectués afin de permettre la mise en œuvre de solutions efficaces et compétitives en ce qui a trait au temps de parcours, en plus de proposer plusieurs options d'itinéraires aux usagers du transport en commun. Cela comprend, entre autres, l'aménagement d'accotements pour autobus sur des axes stratégiques comme les autoroutes 640, 13, 15 et 25, l'ajout de deux nouvelles navettes vers le centre-ville et la station de métro Côte-Vertu, et l'ajout de plusieurs départs en heures de pointe.

Rappel

Le réseau transitoire de transport collectif représente un investissement de 192 M$ de la part du gouvernement du Québec et de CDPQ Infra.

Liens connexes et documents

Liens connexes

