Des mesures d'atténuation déployées dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À compter du 13 décembre 2021, de nombreuses mesures d'atténuation en transport collectif seront mises en œuvre dans l'axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de la Justice, procureur général du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, sont heureux d'en informer les citoyennes et les citoyens.

À partir de la semaine prochaine, le nouveau stationnement incitatif de Touraine, situé à l'angle du boulevard De Montarville et de l'autoroute 20, à Boucherville, offrira 300 places aux automobilistes qui veulent faire le transfert vers le transport collectif. Quant aux stationnements de Belœil et de Mortagne, ce sont respectivement 200 et 330 places supplémentaires qui y seront offertes.

Ces mesures seront jumelées à quatre nouvelles lignes d'autobus qui seront également mises en service au cours de la semaine prochaine pour faire le lien entre Montréal et la Rive-Sud, le tout en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, exo, le Réseau de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal.

Citations

« Le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est essentiel. À terme, ces travaux amélioreront considérablement la mobilité dans la région métropolitaine. Pour limiter leurs effets sur les déplacements, nous proposons des mesures efficaces en transport collectif. J'invite les citoyennes et les citoyens à s'informer pour déterminer le trajet qui leur conviendra le mieux afin qu'ensemble, nous puissions réduire les répercussions du chantier sur la circulation. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous avons la volonté ferme de limiter les répercussions des travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur la population de la Montérégie. Les mesures d'atténuation annoncées aujourd'hui offrent aux citoyennes et aux citoyens de nouvelles mesures permettant d'atténuer la congestion routière causée par ces travaux. Nous continuons à travailler en ce sens, au bénéfice de tous les résidents et résidentes de la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

Faits saillants

Mesures déjà en vigueur :

Voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage (trois occupants et plus) sur l'autoroute 20, en direction de Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie , et la route 132, à Boucherville

, et la route 132, à Bonification de la ligne d'autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), entre Boucherville et Montréal

(RTL), entre et Montréal Ajout de services sur trois lignes de taxis collectifs sur le territoire du RTL

Mesures en vigueur dès le 13 décembre :

Mise en service d'une voie pour les autobus sur l'accotement de l'autoroute 20, en direction de Montréal, entre Belœil et le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie

Ajout de 830 nouvelles places gratuites de stationnement incitatif :

nouveau stationnement incitatif de Touraine (à l'angle du boulevard De Montarville et de l'autoroute 20), à Boucherville (300 places)

(300 places)

agrandissement du stationnement incitatif de Belœil (ajout de 200 places) et de Mortagne, à Boucherville (ajout de 330 places)

(ajout de 330 places) Ajout de quais d'autobus aux abords de la station de métro Radisson , à Montréal

, à Montréal Ajout de quatre nouvelles lignes d'autobus reliant le métro Radisson à cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud ( Varennes , de Mortagne, de Touraine, Sainte-Julie et Belœil) :

à cinq stationnements incitatifs de la Rive-Sud ( , de Mortagne, de Touraine, et Belœil) : corridor Belœil-Montréal (lignes 520 et 521 d'exo)



corridor Varennes-Montréal (ligne 532 d'exo)



corridor Boucherville-Montréal (ligne 461 du RTL)

Liens connexes

Pour plus d'informations sur la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez le site Web consacré au projet et la page portant sur les mesures d'atténuation.

