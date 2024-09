MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - 11446037 Canada Inc., filiale en propriété exclusive de Jolina Capital Inc., M. Emanuele (Lino) Saputo, d'autres membres de la famille Saputo et un membre du groupe de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu des conventions visant l'achat d'un total de 40 000 000 d'actions ordinaires (les « actions visées ») de Saputo inc. (la « Société ») auprès d'une filiale en propriété exclusive indirecte de Placements Italcan Inc. (le « vendeur »), entité contrôlée par M. Francesco Saputo (l'« opération »).

11446037 Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Jolina Capital Inc., société de portefeuille contrôlée par M. Emanuele (Lino) Saputo, qui contrôle également les sociétés de portefeuille d'autres membres de la famille. Avant l'opération, M. Emanuele (Lino) Saputo était le propriétaire véritable de 137 728 100 actions ordinaires de la Société, soit environ 32,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ou avait le pouvoir de contrôler ces actions, directement ou indirectement. Une fois l'opération réalisée, M. Emanuele (Lino) Saputo est propriétaire véritable ou a le pouvoir de contrôler ces actions, directement ou indirectement, 164 228 100 actions ordinaires de la Société, soit environ 38,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. 11446037 Canada Inc. a acheté des actions visées au prix de 29,12 $ CA par action. M. Emanuele (Lino) Saputo, Mme Mirella Saputo et les sociétés de portefeuille d'autres membres de la famille Saputo ont acheté des actions visées au prix de 27,96 $ CA par action. 11446037 Canada Inc. et les sociétés de portefeuille et particuliers (collectivement, les « acquéreurs de la famille ») ont acheté des actions visées à des fins de placement, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, et pourront augmenter ou diminuer leur placement dans la Société selon les conditions du marché et d'autres facteurs pertinents. Les acquéreurs de la famille ont acheté des actions visées sur le fondement d'une « dispense pour contrats de gré à gré » prévue à l'article 4.2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat.

Une fois l'opération réalisée, la CDPQ est propriétaire véritable de 19 152 378 actions ordinaires de la Société, soit environ 4,51 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ou a le pouvoir de contrôler ces actions, directement ou indirectement. La CDPQ a acheté des actions visées au prix de 27,96 $ CA par action.

Avant l'opération, M. Francesco Saputo était le propriétaire véritable de 42 500 000 actions ordinaires de la Société, soit environ 10,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ou avait le pouvoir de contrôler ces actions, directement ou indirectement. Une fois l'opération réalisée, M. Francesco Saputo est propriétaire véritable de 2 500 000 actions ordinaires de la Société, soit environ 0,6 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ou a le pouvoir de contrôler ces actions, directement ou indirectement, et n'a pas l'intention de vendre les actions restantes de la Société dans un avenir proche. M. Francesco Saputo vend les actions visées dans le cadre d'une planification successorale générale.

Le présent communiqué est publié en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, qui exige le dépôt, sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), de déclarations contenant des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces déclarations en communiquant avec le secrétaire de Saputo inc. au 514 328-6662.

Emanuele (Lino) Saputo et 11446037 Canada Inc. sont situés au 6869, boulevard Métropolitain Est, Suite 500, Montréal (Québec) H1P 1X8.

La CDPQ est située au 1000, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3.

Francesco Saputo et Placements Italcan Inc. sont situés au 215, rue les Érables, Laval (Québec) H7R 1A3.

