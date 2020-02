Des médias demandent au Parlement de soutenir des politiques qui favorisent les sources d'information originale fiables

OTTAWA, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, un groupe de médias canadiens de l'ensemble du pays a publié une declaration commune destinée au Parlement qui présente un plan d'action pour soutenir les sources d'information canadiennes.

Dans une lettre ouverte aux partis fédéraux, le groupe se dit préoccupé par la vitalité des medias canadiens, et demande au Parlement et aux organismes gouvernementaux d'agir rapidement sur des enjeux comme la saine concurrence, la protection du droit d'auteur et les changements fiscaux pour assujettir les entreprises numériques à l'article 19 de Loi de l'impôt sur le revenu. L'intégralité de la lettre est ici.

« Nous faisons cette déclaration aujourd'hui pour mettre de l'avant les mesures additionnelles que peut prendre le gouvernement, et démontrer qu'il existe un terrain d'entente sur le type de mesures à prendre », indique la déclaration.

L'été dernier, CBC/Radio-Canada a demandé au Forum des politiques publiques du soutien pour coprésider un échange avec les éditeurs de journaux afin de trouver des manières de collaborer pour renforcer le secteur de l'information, notamment par l'élaboration de politiques. Certains médias explorent aussi, sur une base individuelle, des avenues de partage de contenu et d'autres enjeux commerciaux.

À la suite de ces discussions, CBC/Radio-Canada et le journal Winnipeg Free Press ont lancé un projet pilote à Winnipeg axé sur le partage des ressources les fins de semaine, avec l'ajout d'hyperliens vers du contenu d'information fiable sur nos sites web respectifs pour mieux server la communauté. Le groupe continue d'explorer d'autres possibilités de collaboration.

La déclaration se termine en invitant tous les Canadiens à appuyer leurs médias locaux :

« Le travail de journalisme effectué jour après jour par les professionnels de votre communauté est important. Aujourd'hui plus que jamais. Nous encourageons tous les citoyens à soutenir les médias canadiens dans leurs communautés. La force d'une démocratie dépend de l'accès à des sources d'information diverses et fiables. Nous avons tous un rôle à jouer. »

