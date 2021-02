Des masques à fenêtre dans tous les services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, confirme aujourd'hui que des masques à fenêtre seront fournis à l'ensemble du personnel éducateur dans le réseau des services de garde à l'enfance, mais aussi aux responsables de services de garde en milieu familial.

Le Centre d'acquisitions gouvernementales est dès maintenant chargé de procéder à l'achat de ces masques, en respectant le processus normé. Un appel d'offres sera fait et les services de garde recevront les premières livraisons en fonction des délais normaux de l'appel d'offres et de la disponibilité du matériel.

Une fois de plus, le gouvernement du Québec démontre que le développement des enfants est une priorité.

« Je suis très heureux de faire cette annonce qui répond aux préoccupations de nombreux spécialistes de la petite enfance. Comme ministre de la Famille, j'ai à cœur le développement de nos tout-petits et il est d'autant plus essentiel de voir à leur bien-être dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, les éducatrices et éducateurs de l'ensemble de notre réseau auront accès à ces masques à fenêtre. Grâce à cette nouvelle, nos tout-petits pourront revoir leurs sourires. Je tiens à remercier de nouveau l'ensemble du personnel pour le travail exceptionnel accompli depuis près d'un an maintenant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

