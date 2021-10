Des marches citoyennes dans 8 régions du Québec pour sauver le PL39

MONTRÉAL, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Des marches citoyennes ont réuni des militantes et militants de la réforme électorale dans 8 régions du Québec au cours des quatre derniers jours. À Gatineau, Montréal, Québec, L'Assomption, La Prairie, St-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Chicoutimi, Laval et Beloeil, des membres de la Coalition pour la réforme électorale maintenant! se sont rassemblés devant les bureaux de circonscription de députés de la CAQ pour demander au Premier ministre de rappeler le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin dans son discours inaugural du 19 octobre prochain.

« Monsieur le Premier ministre, vous allez bientôt proroger le Parlement et décider quels projets de lois continueront d'être à l'étude. Nous croyons urgent de débuter l'étude détaillée du projet de loi 39 déposé il y a deux ans. Si la commission des Institutions entame ses travaux sans délai, il demeure possible d'adopter la réforme du mode de scrutin avant la mi-juin 2022 », a déclaré Françoise David, vice-Présidente du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) devant les bureaux de circonscription du député de l'Assomption, François Legault.

Pour sa part, Jean-Pierre Charbonneau, Président du MDN a tenu à rappeler devant les bureaux du député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, que « notre démarche concerne essentiellement l'éthique politique et la démocratie : le respect d'un engagement électoral majeur et un changement de l'institution politique à la base de notre démocratie représentative. Ce changement est plus que jamais nécessaire pour refléter la pluralité des opinions dans la population et pour développer une gouvernance différente à l'Assemblée nationale, plus collaborative et moins partisane. C'est ce que souhaite de plus en plus la population. »

Des lettres invitant le gouvernement et son chef à respecter sa promesse électorale de 2018 ont été déposées aux bureaux de circonscription de François Legault à l'Assomption, de Simon Jolin-Barrette à Beloeil, de Sonia LeBel à Trois-Rivières, de Mathieu Lacombe à Gatineau ainsi que d'Andrée Laforest à Chicoutimi. À chaque rassemblement, plusieurs partisanes et partisans de la réforme électorale brandissaient des pancartes où figuraient les slogans « Sauvons le PL39 », « Monsieur Legault, respectez votre promesse », « La réforme électorale, on y tient! » et « Chaque voix compte ».

SOURCE Mouvement Démocratie Nouvelle

Renseignements: Raphaël Canet, Coordonnateur du MDN, 514 883-9594, [email protected]

