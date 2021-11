Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent plus de 1,1 million de dollars dans ce projet en vertu de l'Entente sur le logement Canada-Manitoba.

Le projet, qui s'appellera 390 Ross, fonctionnera selon le modèle du logement d'abord, ce qui signifie que les personnes n'ont pas besoin d'avoir un mode de vie sobre et sans dépendance pour emménager. Des services de soutien seront offerts à tous les résidents qui souhaitent obtenir de l'aide pour surmonter leurs difficultés. La propriété est en cours de développement au 390, avenue Ross, dans le quartier Centennial de Winnipeg. Les responsables du projet travailleront avec les groupes de soutien du quartier et fourniront du personnel 24 heures sur 24 ainsi qu'un programme complet de repas pour nourrir les résidents pendant qu'ils tentent de reprendre leur vie en main.

Home First Winnipeg Inc., un organisme de bienfaisance sans but lucratif créé par la famille Pollard, exploitera le bâtiment. La famille Pollard fournira également 4,4 millions de dollars pour le projet par le biais de dons et de collectes de fonds.

Le projet est également financé en partie par un investissement en capital de 800 000 $ en vertu de l'accord bilatéral sur les priorités partagées en matière de santé qui a été signé en 2019 et répondra aux recommandations formulées dans le rapport VIRGO. Ce rapport, publié en 2018, a fourni des conseils fondés sur des données probantes pour améliorer l'accès aux services en santé mentale et en traitement des dépendances au Manitoba et leur coordination. Les recommandations de VIRGO, remplies à l'issue du projet, consistent notamment à rendre les services plus accessibles à ceux qui en ont besoin et à faire en sorte que ces services soient adaptés aux besoins individuels des clients.

Des fonds additionnels pour le projet sont également fournis par la ville de Winnipeg, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance (Vers un chez-soi) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La construction du projet devrait être terminée à l'automne 2022.

Citations

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable, et notre gouvernement sera toujours là pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Le projet Home First Winnipeg sera la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui y habiteront. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ce projet, en collaboration avec la province du Manitoba et les autres partenaires, dans le cadre de notre Stratégie nationale sur le logement. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« Tout le monde mérite un chez-soi sécuritaire. Ce projet améliorera la qualité de vie des personnes les plus vulnérables de notre communauté, leur donnant ainsi une meilleure chance de réussite. Lorsque nous renforçons nos communautés, nous bâtissons l'espoir et un meilleur Canada. C'est l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord

« La réaffectation d'un espace vacant en un immeuble à logements avec services de soutien est un pas dans la bonne direction pour la population des personnes en situation d'itinérance au Manitoba, et s'appuie sur le travail du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations du rapport VIRGO. Le projet en cours créera une nouvelle option pour les personnes vulnérables qui sont en situation d'itinérance et celles qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

« Les Manitobains qui vivent avec des problèmes de santé mentale et de dépendance ont besoin d'avoir accès à un logement. Ces nouveaux logements donneront aux membres de notre communauté vivant avec des dépendances une chance d'accéder à des services de soutien là où ils vivent. Cela leur permettra de se mettre sur la voie du rétablissement. » - Dr Jitender Sareen, responsable provincial de la santé mentale et des dépendances, Shared Health

« Nous sommes très heureux de créer un lieu qui offrira aux résidents un logement permanent sûr et la possibilité de relever les défis qui les exposent au risque d'être en situation d'itinérance. Nous tenons à remercier tous les niveaux de gouvernement pour leur soutien à ce projet et nous tenons particulièrement à remercier la communauté du quartier Centennial pour son soutien indulgent durant ce long processus. Il est très important pour nous que ce bâtiment devienne un véritable chez-soi pour les résidents, où ils pourront sentir qu'ils font partie d'une communauté, et nous sommes donc très reconnaissants de la réponse accueillante de nos voisins ici. Il est conçu pour offrir un espace pour les activités communautaires et nous espérons accueillir de nombreux visiteurs l'année prochaine. » - John Pollard, Home First Winnipeg

Faits en bref

Parmi les autres investissements récents du gouvernement du Manitoba dans le logement et les initiatives visant à lutter contre l'itinérance au cours des derniers mois, mentionnons les suivants :

dans le logement et les initiatives visant à lutter contre l'itinérance au cours des derniers mois, mentionnons les suivants : 1,5 million de dollars à End Homelessness Winnipeg pour créer un espace de chaleur supplémentaire appelé N'Dinawekmak - Our Relatives, qui offrira jusqu'à 150 nouveaux lits de nuit et un camp de soins communautaires à Winnipeg pour les personnes qui en ont le plus besoin ;

pour les personnes qui en ont le plus besoin ;

plus de 6 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance pendant la pandémie, dont 5,8 millions de dollars pour Siloam Mission, Resource Assistance for Youth et l'Armée du Salut pour les lits de nuit et la distanciation physique, ainsi que pour les centres d'accueil de jour et les lieux d'isolement alternatifs gérés par Main Street Project ; et



la création du premier programme de banque de loyers de la province afin de favoriser un logement stable pour les familles à faible et à moyen revenu, en investissant 5,6 millions de dollars pour offrir des prêts sans intérêt aux locataires qui sont en retard dans le paiement de leur loyer ou qui ont besoin d'un logement plus convenable.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie de la population canadienne.

Liens connexes :

La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le rapport VIRGO.

