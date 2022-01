YELLOWKNIFE, NT , le 25 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie, en particulier pour les collectivités partout au pays, notamment celles des Territoires du Nord-Ouest.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé les détails d'un investissement de plus de 9,8 millions de dollars pour soutenir la construction de 29 logements abordables permanents pour les Premières Nations vivant dans le Nord.

Vingt-neuf logements seront construits dans les trois communautés des Premières Nations suivantes : Premières Nations Deh Gah Got'ie, Bande dénée de Fort Good Hope, et Première Nation dénée Lutsel K'e.

Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement s'ajoute au financement réservé de 60 millions de dollars pour le Nord annoncé par le gouvernement du Canada en mars 2021 pour répondre aux besoins et aux défis en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce financement essentiel est actuellement mis en œuvre pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques en matière de construction dans le Nord. Les fonds sont destinés vers des initiatives qui aideront les personnes les plus à risque, notamment les femmes et leurs enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Citations :

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront à soutenir efficacement les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables aux Premières Nations. Ils permettront en même temps d'éliminer les obstacles auxquels font face les communautés, comme les Premières Nations Deh Gah Got'ie, la Bande dénée de Fort Good Hope et la Première Nation dénée de Lutsel K'e, dans les Territoires du Nord-Ouest. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'amélioration des conditions de logement des Autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada. Nous continuons de travailler avec nos partenaires du Nord pour bâtir une nouvelle génération de logements abordables et sûrs dans des communautés comme les Premières Nations Deh Gah Got'ie, la Bande dénée de Fort Good Hope et la Première Nation dénée de Lutsel K'e. Je suis fier de voir ce travail se faire dans les Territoires du Nord-Ouest pour atténuer les besoins impérieux en matière de logement. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« La Première Nation Deh Gah Got'ie est honorée de faire partie de l'initiative de logement abordable et, grâce au soutien du gouvernement canadien, nous serons en mesure d'offrir de nouveaux logements aux membres vulnérables et sans abri de la Première Nation Deh Gah Got'ie. De plus, ce projet permettra aux entreprises locales de croître et de renforcer leurs capacités tout en offrant des possibilités d'emploi aux membres de notre collectivité. » - Chef Vandell, Premières Nations Deh Gah Got'ie

« Ces nouveaux logements sont un pas vers l'atteinte de notre autosuffisance en matière de logement. Ces derniers démontrent ce qu'un organisme de logement autochtone sans but lucratif est en mesure d'accomplir pour soutenir nos membres et leurs objectifs. » ‒ Chef Kakfwi, bande dénée de Fort Good Hope, président du conseil d'administration, K'asho Got'ine Housing Society

« La Première Nation Dene de Lutsel K'e est en processus d'ouvrir un bureau du logement des Premières Nations pour servir ses membres de manière juste et respectueuse. L'itinérance et le surpeuplement sont des problèmes apparents ici, comme dans toutes les autres communautés des Premières Nations. Pour aller à la source du problème, nous avons besoin de plus de logements, d'un système de logements de transition et d'une maison d'hébergement pour sans-abri. La Première Nation Dene de Lutsel K'e a bénéficié du financement du Fond national de co-investissement pour l'achat de cinq maisons modulaires qui seront construites à l'été 2022, ainsi que du Programme de financement initial pour commencer les évaluations des rénovations. Il s'agit des premières étapes de la lutte contre l'itinérance et le surpeuplement dans notre communauté. La clé du succès réside dans la collaboration en tant que communauté et avec les organismes de financement. » ‒ Chef Darryl Marlowe, Première Nation dénée Lutsel K'e

Faits en bref :

Le financement réservé pour le Nord, versé sous forme de contribution dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), est disponible pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques que pose la construction dans le Nord.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]