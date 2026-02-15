À une période où le monde est divisé, 15 grandes entreprises mondiales de dix pays s'unissent pour servir des clients aux quatre coins du globe

MUNICH, 15 février 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, 15 entreprises d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord ont annoncé le lancement de la Trusted Tech Alliance (TTA), un groupe de fournisseurs mondiaux de technologies sans frontières qui s'appuient sur un ensemble commun de principes pour une pile technologique éprouvée, de la connectivité à l'infrastructure infonuagique, en passant par les semiconducteurs, les logiciels et l'IA.

Ces principes sont conçus pour s'assurer que, quelle que soit la nationalité d'un fournisseur, les entreprises membres de cette alliance respecteront des engagements communs en matière de transparence, de sécurité et de protection des données qui renforcent la confiance et transmettent les avantages de la technologie aux personnes partout dans le monde.

En réponse à un rythme sans précédent de changements technologiques et à un environnement de plus en plus complexe, les pays et les clients cherchent à renforcer la fiabilité et la résilience des fournisseurs de technologie et des services qu'ils offrent. En parallèle, on observe un scepticisme continu à l'égard des technologies numériques et de leurs répercussions négatives potentielles sur les individus et les sociétés. Dans ce contexte, il est essentiel que les entreprises de toute la pile technologiquee se réunissent pour répondre à ces préoccupations.

En définissant les attributs de la technologie de confiance et un ensemble de principes de fonctionnement auxquels les signataires adhéreront, les membres de la TTA s'engagent à travailler avec les gouvernements et les clients pour faire en sorte que les avantages des technologies émergentes puissent gagner la confiance du public tout en stimulant la création d'emplois et la croissance économique.

L'Alliance réunit des entreprises de premier plan engagées dans un ensemble commun de pratiques et de principes clairs et vérifiables qui démontrent comment la technologie peut être sécurisée, fiable et exploitée de façon responsable, peu importe où elle est construite ou déployée.

En date d'aujourd'hui, les signataires de la Trusted Tech Alliance sont : Anthropic, AWS, Maniava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab et SAP.

Les entreprises participantes ont convenu de cinq principes précis qui définissent ce que signifie le développement, le déploiement, l'exploitation et la coopération en tant que fournisseur mondial de technologie de confiance :

Gouvernance d'entreprise transparente et conduite éthique Transparence opérationnelle, développement sécurisé et évaluation indépendante Solide surveillance de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité Écosystème numérique ouvert, coopératif, inclusif et résilient Respect de la primauté du droit et protection des données

Ces engagements exigent que les entreprises disposent d'une solide gouvernance et d'une conduite éthique, qu'elles construisent des technologies de façon sécuritaire et qu'elles les gèrent de façon responsable tout au long de leur cycle de vie, et qu'elles utilisent des garanties de sécurité et de qualité contraignantes par contrat avec les fournisseurs. Ils obligeront leurs fournisseurs à respecter des normes de sécurité mondiales rigoureuses et appuieront un environnement numérique ouvert, coopératif et encourageant l'innovation.

La TTA continuera de développer sa communauté de fournisseurs mondiaux qui se consacrent à promouvoir une pile technologique fiable, interopérable et ouverte et à façonner des approches communes qui appuient les efforts nationaux et internationaux visant à renforcer la souveraineté, la résilience et la compétitivité.

« À l'ère des changements technologiques rapides, la collaboration entre pairs de l'industrie aux vues similaires est essentielle pour promouvoir la confiance des clients et tirer pleinement profit de la technologie sur l'économie et la société. Nous nous joignons à la Trusted Tech Alliance pour renforcer notre engagement continu à fournir à nos clients des technologies fiables, sécurisées et résilientes », déclare David Zapolsky, responsable des affaires mondiales et juridiques chez Amazon.

« Au fur et à mesure que les systèmes d'IA gagnent en puissance, stimulant l'innovation, accélérant la croissance économique et remodelant la sécurité nationale, les États-Unis et leurs alliés et partenaires doivent s'assurer que les modèles les plus largement adoptés au monde sont sûrs, fiables, dignes de confiance et développés de manière transparente. Anthropic est fier de se joindre à la Trusted Tech Alliance et d'appuyer le leadership américain en matière d'IA et de promouvoir des principes communs pour l'IA de confiance aux côtés de partenaires aux vues similaires », déclare Sarah Heck, responsable des affaires externes chez Anthropic.

« En cette période de progrès sans précédent en matière d'adoption de technologies émergentes à l'échelle mondiale, Maniava Technologies est fier d'être un membre fondateur de la Trusted Tech Alliance. Je crois que le leadership responsable et la collaboration à l'échelle mondiale feront en sorte que la technologie continue de promouvoir le progrès humain et le développement économique inclusif, particulièrement important pour nos jeunes et les générations futures », déclare Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif du conseil, Maniava Technologies.

« Aucune entreprise ni aucun pays ne peut créer à elle seule une pile numérique sûre et fiable. La confiance et la sécurité ne peuvent être obtenues qu'en travaillant main dans la main. C'est pourquoi, en collaboration avec des pairs du secteur partageant les mêmes idées, nous avons lancé la Trusted Tech Alliance, une initiative engagée dans des pratiques de confiance vérifiables sur l'ensemble de la pile numérique », déclare Börje Ekholm, président et chef de la direction d'Ericsson.

« Google Cloud a un engagement de longue date à promouvoir le choix, la confiance et la souveraineté qui est codifié dans notre technologie actuelle. Par l'entremise de la Trusted Tech Alliance, nous visons à promouvoir les principes que nous respectons déjà : Promouvoir le choix des clients et fournir un portefeuille de solutions, grâce à des contrôles techniques et à des partenariats locaux, pour répondre aux exigences strictes en matière de souveraineté et aux normes régionales », déclare Marcus Jadotte, vice-président, affaires gouvernementales et politiques publiques, Google Cloud.

« La confiance jouera un rôle essentiel dans l'avancement de la technologie pour s'assurer qu'elle répond aux besoins les plus pressants de la société. Qu'il s'agisse de la sécurité énergétique, de la défense souveraine ou de la fabrication de pointe, nous croyons que des écosystèmes fiables sont essentiels pour sécuriser les sociétés, renforcer les industries et stimuler la résilience future », déclare Dong Kwan (DK) Kim, vice-président de Hanwha Group.

« Une technologie fiable, sûre et transparente est essentielle pour assurer une croissance numérique inclusive à l'échelle mondiale. Jio Platforms est fier de se joindre à la Trusted Tech Alliance pour promouvoir les normes communes et les pratiques vérifiables dans l'ensemble de la pile technologique. Grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, nous visons à renforcer la résilience, à élargir les possibilités numériques et à renforcer la confiance à long terme dans les systèmes de connectivité, d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle de prochaine génération », déclare Kiran Thomas, chef de la direction, Jio Platforms.

« Dans l'environnement géopolitique actuel, il est essentiel que les entreprises aux vues similaires collaborent pour protéger la sécurité et promouvoir des normes mondiales élevées afin de préserver la confiance dans la technologie au-delà des frontières », déclare Brad Smith, vice-président du conseil et président de Microsoft. « Fondée non pas sur la nationalité du fournisseur, mais sur des engagements communs envers les clients, cette alliance réunit des entreprises de premier plan autour de principes clairs et vérifiables qui montrent que la technologie peut être sécurisée, fiable et exploitée de façon responsable partout où elle est déployée. »

« L'IA accélère le changement dans l'ensemble de la pile technologique et relève la barre en matière de confiance. Les réseaux et l'infrastructure essentielle doivent être sécurisés, résilients et interopérables dès leur conception. Nous nous joignons à des partenaires de l'industrie par l'entremise de la Trusted Tech Alliance pour renforcer cette base à mesure que le renseignement s'étend à l'échelle mondiale », déclare Justin Hotard, président et chef de la direction de Nokia.

« L'infrastructure d'IA est le fondement de l'innovation, et cette base doit être fiable et sécurisée. Les clients doivent avoir une confiance absolue en l'endroit où leurs données résident, en la façon dont elles sont protégées et en la personne qui régit les systèmes alimentant leur IA. Chez Nscale, notre infrastructure d'IA souveraine est spécialement conçue pour fournir cette assurance, alliant performance et sécurité rigoureuse, transparence et contrôle local. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations du monde entier pour promouvoir l'IA d'une manière sûre, digne de confiance et conçue pour la résilience à long terme », déclare Josh Payne, fondateur et chef de la direction de Nscale.

« Quelle que soit la supériorité d'une technologie comme l'IA et la cybersécurité sur le réseau connecté, un discours diversifié est essentiel à son acceptation sociétale. Il est de la plus haute importance que les entreprises de confiance partageant des valeurs et des principes moraux communs travaillent en étroite coordination pour soutenir leurs initiatives », déclare Jun Sawada, président exécutif de NTT.

« Rapidus est fier de se joindre à la Trusted Tech Alliance, reconnaissant l'importance d'un écosystème technologique mondial fiable. Nous sommes entièrement alignés sur les principes de l'Alliance et nous nous engageons à contribuer à la transparence, à la sécurité, à l'innovation ouverte et à la résilience des chaînes d'approvisionnement grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux qui partagent les mêmes valeurs », déclare Atsuyoshi Koike, Ph. D., président et chef de la direction de Rapidus Corporation.

« Nous sommes fiers de nous joindre à la Trusted Tech Alliance pour promouvoir une infrastructure numérique sûre et fiable. Par cette initiative, nous voulons contribuer à accroître la sécurité numérique et favoriser l'innovation par la coopération internationale. En cette ère de transformation numérique rapide, ce type de collaboration est non seulement une bonne étape, mais aussi une étape nécessaire pour assurer un avenir numérique plus sûr et concurrentiel », déclare Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.

« La confiance et la coopération technologique mondiale demeurent essentielles pour les économies concurrentielles. Dans le contexte actuel de sensibilité et de réglementation accrues des données, où la confiance et la souveraineté sont de plus en plus étroitement liées, la confiance doit être établie avec diligence au fil du temps. Chez SAP, nous nous engageons à favoriser un environnement fiable et digne de confiance grâce à des écosystèmes ouverts, à des normes de sécurité transparentes et à une innovation responsable », déclare Dominik Asam, directeur financier et membre du conseil d'administration de SAP.

