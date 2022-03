Le Conseil canadien du Web3 prônera l'élaboration d'une stratégie nationale Web3 pour soutenir une économie numérique plus transparente et inclusive.

TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises canadiennes du Web3 sont heureuses d'annoncer le lancement du Conseil canadien du Web3, une association sectorielle à but non lucratif qui vise à positionner le Canada en tant que leader mondial dans le domaine des technologies du Web3, telles que la blockchain et les cryptomonnaies.

Le Web3 a rapidement évolué d'une technologie utilisée par des amateurs à une industrie mondiale dont la valeur est actuellement estimée à plus de 1,8 billion de dollars américains. Les technologies Web3 transforment les secteurs de l'internet, des services financiers et des services numériques. Au-delà de son incroyable potentiel économique, le Web3 offre de nouvelles normes d'efficacité, de transparence et de coopération qui sont essentielles pour aider à résoudre certains des plus grands défis de l'économie numérique.

La priorité immédiate du Conseil est de promouvoir une stratégie nationale pour les cryptomonnaies et les actifs numériques. Il y a un besoin urgent de s'assurer que le Canada et ses citoyens soient bien positionnés pour bénéficier de cette catégorie d'actifs émergente. Le Conseil canadien du Web3 demande à tous les paliers de gouvernement d'établir une approche coordonnée pour réunir l'industrie et les experts afin d'élaborer une stratégie nationale solide, équitable et pérenne pour les cryptomonnaies et les actifs numériques.

Le rôle du Canada dans l'économie Web3

Les entrepreneurs canadiens ont joué un rôle fondamental dans le développement du Web3 à travers le monde, notamment en établissant certains des réseaux de blockchain les plus importants comme Ethereum, Cosmos et Flow, ainsi que de nombreuses plateformes NFT de premier plan tels que NBA Top Shot et CryptoKitties. Le Canada a également lancé le premier FNB de Bitcoin au monde en 2021 et a été un pionnier en matière de politiques publiques et de réglementation. Malgré ces succès, le Canada a pris du retard par rapport à d'autres juridictions qui développement des politiques publiques et précisent leur approche face au Web3, par exemple :

Aux États-Unis, les décideurs politiques ont travaillé en étroite collaboration avec l'industrie du Web3 pour apporter plus de clarté juridique durant les quatre dernières années. Le récent décret émis par le président Biden a défini une approche pangouvernementale pour évaluer et tirer profit des potentiels de la blockchain. [1]

L'Union européenne (UE) a également reconnu l'importance d'établir une stratégie pour apporter une clarté juridique aux entreprises Web3. [2] Les décideurs politiques, en collaboration avec la communauté Web3, rédigent actuellement le règlement de l'UE sur les marchés des cryptoactifs, qui fournit des orientations exhaustives sur la réglementation relative aux blockchains en Europe . _________________ [1]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-ensuring-responsible-innovation-in-digital-assets/ [2] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-strategy

Membres fondateurs

Le Conseil canadien du Web3 représente des organisations qui ont eu un impact significatif sur le développement des technologies Web3 à travers le monde et qui s'engagent à construire et à innover de manière responsable au Canada. Il représente un groupe diversifié de membres, allant des émetteurs de produits financiers et des plateformes d'échange, aux investisseurs et aux projets blockchain à sources ouvertes.

Il s'agit de :

Aquanow

Axiom Zen

Chainsafe Systems

Dapper Labs

Ether Capital

ETHGlobal

Figment

Informal Systems (Cosmos)

Ledn

Wealthsimple

WonderFi Technologies Inc.

L'association recherche activement des membres pour contribuer à définir la stratégie nationale Web3 du Canada. Pour plus d'informations sur le Conseil canadien du Web3, visitez : www.Web3canada.ca.

Citations du Conseil canadien du Web3 et de ses co-fondateurs :

« La communauté canadienne du Web3 a été à l'origine de certains des projets les plus innovants et les plus importants au monde. Les talents et la créativité qui contribuent à changer le monde proviennent souvent du Canada, pour ensuite s'épanouir ailleurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer l'occasion de développer de tels talents chez nous, pour le bénéfice de tous les Canadiens. Nous avons hâte de collaborer avec les décideurs politiques pour faire du Canada une plaque tournante du talent et de l'innovation dans le domaine du Web3 pour les décennies à venir. »

- Jelena Djuric et Connor Spelliscy, cofondateurs du Conseil canadien du Web3.

« Alors que l'industrie est devenue une classe d'actifs de plusieurs milliards de dollars, il est temps pour le gouvernement de travailler avec les leaders de l'industrie pour faire en sorte que des politiques réfléchies et judicieuses soient élaborées. Bien que cette industrie émergente présente des défis en matière de cadre réglementaire, le Conseil canadien du Web3 est en mesure de collaborer avec les régulateurs pour les assister dans la compréhension et la navigation de cet environnement complexe. Il s'agit d'une technologie à la croisée de la prochaine itération du Web et de l'avenir de la finance. Le Canada a l'opportunité de se positionner en tant que leader sur la scène mondiale et de devenir une des principales destinations pour les nouvelles entreprises de ce domaine. »

- Brian Mosoff, PDG, Ether Capital

« L'écosystème canadien du secteur de la crypto est prêt à s'épanouir et à propulser les entreprises canadiennes d'ici au rang de leaders mondiaux. Cependant, afin de concrétiser cet objectif, les parties prenantes de l'industrie du Web3, le gouvernement et les régulateurs doivent travailler ensemble pour créer un cadre pour l'innovation responsable qui permettra aux entreprises et aux investisseurs canadiens de se positionner pour le succès. Nous sommes impatients de faire partie du Conseil Canadien du Web3 pour aider à faire avancer ce projet important. »

- Blair Wiley, Chef des affaires juridiques, Wealthsimple

« Le Canada a été un véritable moteur de l'innovation au sein de la communauté Web3 au cours des dernières années. La communauté Web3 canadienne a attiré des centaines de millions de dollars d'investissements et a déjà permis de créer des milliers d'emplois. En tant que membres de cette communauté, nous sommes enthousiastes à la perspective de travailler avec les régulateurs canadiens afin de poursuivre notre essor. Le Canada possède tous les éléments pour se faire reconnaître en tant que leader mondial de cette industrie. »

- Adam Reeds et Mauricio Di Bartolomeo, cofondateurs de Ledn Inc.

« WonderFi est fier de faire partie du Conseil canadien du Web3 en tant que membre fondateur. Notre mission consiste à créer un accès aux actifs numériques qui soit conforme aux normes réglementaires. Nous utilisons des plateformes centralisées et décentralisées, notamment Bitbuy, la toute première plateforme de marché crypto réglementée au Canada. Nous sommes impatients de collaborer avec les autres membres du conseil et les décideurs politiques pour aider à établir le Canada en tant que destination de choix pour les innovateurs et les entrepreneurs du Web3. »

- Ben Samaroo, PDG, WonderFi

