Des leaders canadiens et des entreprises reconnus comme Héros de la pandémie

Silken Laumann, athlète olympique et défenseure de la santé mentale, animera le gala de célébration

Jeudi 2 décembre 2021 à l'hôtel OMNI King Edward.

TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Silken Laumann, héroïne olympique canadienne et défenseure de la santé mentale, aidera à célébrer les efforts extraordinaires des Canadiens lorsqu'elle sera l'hôte du gala Les Héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale le jeudi 2 décembre 2021.

Lancé en avril, le programme de prix Héros de la pandémie reconnaît et célèbre les personnes et les organisations qui ont fait un pas de plus pour soutenir la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19.

Après avoir reçu des nominations de partout au pays, nous avons le plaisir d'annoncer les récipiendaires dans les catégories suivantes :

Partenaire bienfaiteur Durham Children's Aid Foundation | Oshawa (Ontario).

Lorsque la pandémie a frappé, la Durham Children's Aid Foundation s'est déviée de ses objectifs de collecte de fonds pour fournir de la nourriture et des vêtements aux enfants, aux jeunes et aux familles avant de passer aux ordinateurs portatifs et aux téléphones cellulaires pour appuyer l'apprentissage en ligne et le travail à domicile.

Leader communautaire The Stratus Foundation | Guelph (Ontario).

Comme leur collectivité est demeurée isolée au cours des premiers mois de la pandémie, la Stratus Foundation a créé une marche virtuelle pour le mieux-être afin d'inspirer l'activité physique sécuritaire, consciente et une distanciation sociale. Des centaines de donateurs ont appuyé l'événement virtuel, qui s'est soldé par une marche de 4 336 km en deux semaines et une somme de 12 410 $ amassée.

Employeur des services essentiels Ontario Power Generation (OPG) | Toronto (Ontario)

Dès le début de la pandémie, OPG a concentré ses efforts sur la fourniture d'électricité aux Ontariens et aux Ontariennes ainsi que sur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses employé(e)s et des membres de leur famille. En plus de tirer parti des programmes existants, OPG a lancé des programmes spéciaux pour accroître les services offerts aux employé(e) s et aux membres de leur famille.

Jeune personne édifiante Mégane Jacques| Les enfants d'abord Canada | Trois-Rivières (Québec)

Mégane, une future docteure, préside le Comité consultatif jeunesse pour Enfants d'abord Canada. Au cours de la pandémie, elle a participé, en tant que jeune, à une campagne de sensibilisation visant à inciter les gouvernements fédéral et provinciaux à créer un plan axé sur le soutien aux enfants pendant la pandémie. Elle a également travaillé avec diligence pour appuyer les séances du Parlement des jeunes Canadiens(nes), tant au sein du comité consultatif qu'à titre de facilitatrice pour les conversations sur la santé mentale des enfants.

Héros des soins de santé Dan Moulton et Laurie Reed | Horizon Santé-Nord|Sudbury (Ontario).

Grâce à la technologie, Dan, un aumônier, et Laurie, une travailleuse sociale, ont travaillé ensemble pour permettre aux familles de communiquer avec leurs proches, qu'ils se trouvent à l'extérieur de la salle d'isolement de l'hôpital ou à des kilomètres de distance. Ils ont également soutenu leurs collègues en leur parlant de leurs expériences de deuil, de peur et de détresse morale.

Les lauréats(es) et les candidats(es) seront célébrés lors du gala des remises des prix « Héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale » animé par Silken Laumann, défenseure de la santé mentale et ancienne rameuse olympique. Ce gala aura lieu le 2 décembre 2021 dans la salle de bal Vanity Fair de l'hôtel OMNI King Edward à Toronto.

Vous pouvez acheter des billets pour le gala « Héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale » en vous visitant pandemicheroes.ca .

À propos des héros de la pandémie :

Le prix des Héros de la pandémie est un nouveau programme national de prix qui souligne les efforts des personnes, des équipes et des entreprises qui ont travaillé pour répondre aux besoins en santé mentale de leurs collègues, de leurs employés et de leurs communautés après que l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020 pour freiner la propagation de la COVID-19. Créé en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores), le prix les héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale se veut une célébration de l'engagement collectif du Canada envers la santé mentale.

