Dès le 18 juillet prochain - Le port du couvre-visage obligatoire dans les succursales de la SAQ

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - À compter du samedi 18 juillet prochain, les clients de la SAQ qui se présenteront en succursale devront obligatoirement porter un couvre-visage, afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et de la Santé publique. Celles-ci seront également appliquées par la SAQ à l'ensemble de ses employés en succursale qui ont un contact avec la clientèle. La SAQ s'assurera du port du couvre-visage, mais aussi du maintien de toutes les mesures recommandées par les autorités de la Santé publique afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation de la COVID-19.

Rappel des mesures de mitigations mises en place

Depuis le début de la pandémie, afin de protéger ses employés et sa clientèle, la SAQ a limité le nombre de clients dans ses succursales et a augmenté la fréquence de nettoyage de celles-ci. La SAQ rappelle que toutes les mesures de prévention - dont le lavage des mains et la distanciation physique - dans son réseau sont toujours en vigueur.

La SAQ compte sur la collaboration de ses employés et de sa clientèle afin que soient respectées les directives émises par la Santé publique.

Pour consulter l'ensemble des mesures de mitigation mises en place par la SAQ, nous vous invitons à consulter le SAQ.com.

