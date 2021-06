Des jardins urbains dans Ville-Marie - Nos quartiers se transforment

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Temporaires ou permanents, tout petits ou grandissants : les projets de jardins urbains se multiplient cet été dans Ville-Marie et conjuguent verdissement, agriculture urbaine et inclusion, tout en offrant une pause fraîcheur et découverte à la portée de toutes et tous.

Afin de diminuer les îlots de chaleur tout en participant à la transition écologique et à la sécurité alimentaire, l'arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec ses partenaires, multiplie les initiatives de jardins urbains cet été.

«Tout comme le dévoilement du concept de forêt urbaine qui prendra place sur le terrain 66, dans le Quartier des Spectacles, ces projets démontrent les efforts de notre administration afin de faire de Ville-Marie un arrondissement plus résilient, plus vert, plaçant la qualité de vie des citoyens au coeur des choix de notre équipe. Ces différents jardins urbains offriront aux citoyennes et citoyens des milieux de vie plus agréables, tout en offrant aux visiteurs des lieux de détente et de rencontres incontournables, qui contribueront à la renommée de Ville-Marie » explique Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques.

Jardins nourriciers et solidaires

Tout en participant au verdissement des quartiers où ils sont installés, ces jardins urbains, à la fois nourriciers et solidaires, permettent d'occuper et de donner une seconde vie à des espaces sous-utilisés tels que des stationnements, des terrains vacants, etc. En effet, ils contribuent à l'approvisionnement des banques alimentaires des quartiers en aliments frais (légumes/fruits) et créent des liens entre les citoyennes et les citoyens qui les fréquentent tout en offrant souvent une occasion de réinsertion de personnes marginalisées.

Des organismes à pied d'œuvre

Que ce soit Innovation Jeunes, Sentier urbain ou encore le Carrefour alimentaire Centre-Sud, plusieurs organismes communautaires ont pris l'initiative, soutenus par l'Arrondissement, de verdir des espaces, de créer des projets nourriciers pour la collectivité et de permettre à la population, vulnérable ou non, de se réapproprier ses quartiers pour les rendre agréables et accessibles tout en participant au renforcement du tissu social.

De la racine à la ville, dans Peter-McGill

Dans l'ouest, le projet d'agriculture urbaine mis en place depuis quelques années par Innovation Jeunes et intitulé "De la racine à la ville", producteur alimentaire, "fait de l'agriculture sur le territoire non cédé de : Tiohtià:ke (Montréal), qui enseigne aux enfants et aux adolescents sur le jardinage et les jardins, qui nourrit les familles du quartier Peter-McGill et qui participe avec d'autres organisations à verdir la ville". Il rassemble pas moins de neuf sites de jardins accessibles qui invitent l'ensemble des membres de la communauté à travailler la terre.

Édifice des arts visuels de Concordia

Église pentecôtiste Evangel

Jardin communautaire Versailles

Café de la Maison Ronde

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Parc Hector-Toe-Blake

L'installation sur la rue Ste-Catherine Ouest

Le Potager du voyageur, dans Saint-Jacques

Dans le cadre de l'occupation transitoire de l'ancienne gare d'autocar de Montréal, le projet d'agriculture urbaine "Le Potager du voyageur", s'ajoutera aux différents projets novateurs soutenus par la Ville de Montréal sur ce site. L'organisme Sentier Urbain s'inspirera du concept des Jardins de la Victoire afin de créer un jardin nourricier dans le but de nourrir la communauté. . Cette initiative s'ajoute aux autres projets qui occupent le site de l'ancienne gare d'autocars, tels que le projet de collecte de contenants consignés par la Coopérative de solidarité Les Valoristes, installé depuis décembre 2020, et le projet de livraison urbaine écologique Colibri en action depuis 2019.

Le Potager du voyageur s'inscrit dans la démarche d'urbanisme transitoire visant à tester les usages et la programmation socio-économique future du site de l'ancienne gare d'autocars, valoriser les espaces municipaux sous-utilisés et concerter une communauté d'acteurs autour de la requalification du site.

Le projet repose sur les valeurs d'inclusion et d'arrimage avec la communauté. Il se traduit par la collaboration entre des jeunes au parcours atypique, des apprenti-e-s du plateau de travail pour jeunes en difficultés de Sentier urbain, ainsi que quelques personnes sélectionnées dans la communauté de la rue.

La production de légumes sera distribuée à des organismes communautaires soutenant les personnes participantes au projet. Ces organismes font de la transformation et de la distribution de repas solidaires.

Jardin autochtone, à la BAnQ

Le jardin extérieur, conçu par les artistes autochtones T'uy't'tanat-Cease Wyss, Joce TwoCrows Mashkikii Bimosewin Tremblay et Ie'nikónirare faye mullen dans le cadre de la MOMENTA 2021, la biennale de l'image, sera un espace de rencontre ouvert à toutes et tous où chaque personne en apprendra plus au sujet des plantes indigènes de Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal.

La Promenade des saveurs, dans Sainte-Marie

Projet pilote lancé en 2020 par le Carrefour alimentaire Centre-Sud et récipiendaire du prix Novae 2021 qui soulignent les meilleurs projets de l'année alliant innovation et impact sociétal, la Promenade des saveurs est considérée comme la plus grande rue piétonne comestible du Canada. Concrétisée par la fermeture de la rue Dufresne et la mise en place de 1620 pi2 de surface cultivable. En 2020, c'est plus de 500 kg de légumes et fruits qui y ont été produits et distribués à la communauté.

Le projet revient en 2021 en version améliorée: signalétique bonifiée, autocueillette facilitée grâce à la mise en place d'un système qui permet de savoir quand et quoi récolter et ajout de smart pots.

