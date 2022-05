Des investissements pour les postes de police de onze communautés autochtones

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile de nouvelles sommes totalisant 61 millions de dollars afin de financer des travaux de rénovation ou de remplacement d'infrastructures dans les corps de police appartenant à onze communautés autochtones. Cette annonce s'inscrit notamment dans le contexte d'actions mises en place par le gouvernement du Québec eu égard aux recommandations de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (commission Viens).

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière.

Les collectivités dont les infrastructures policières nécessitaient des réparations urgentes ont été priorisées pour l'octroi de ce financement.

Citations :

« Avec ces ententes de financement tripartites, nous contribuons à la pérennité de la prestation des services policiers dans plusieurs communautés autochtones. Les citoyens de ces collectivités n'en seront que mieux servis et protégés, puisque les corps de police disposeront d'installations plus adéquates pour assurer la paix et la sécurité publique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Grâce à ces nouveaux investissements, nous permettons aux policiers autochtones de travailler dans des bâtiments répondant aux besoins du terrain, plus spacieux, plus sécuritaires et mieux adaptés à leurs activités. C'est une excellente nouvelle pour tous! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« En investissant près de 32 millions de dollars dans le Programme des installations de services de police des Premières Nations et des Inuits pour 11 communautés dans l'ensemble du Québec, nous finançons des services de police qui sont professionnels, dédiés et adaptés aux collectivités des Premières Nations et des Inuits. Les infrastructures, comme les postes de police, sont nécessaires pour que les services policiers des Premières Nations puissent effectuer efficacement leurs fonctions principales et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour développer des ressources qui assureront la sécurité des communautés à l'échelle du pays. »

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique du Canada

Faits saillants :

Les 61 millions de dollars sont octroyés en partenariat avec le gouvernement du Canada , selon un partage de coûts de 52 % pour le Canada et de 48 % pour le Québec.

, selon un partage de coûts de 52 % pour le et de 48 % pour le Québec. Les onze communautés suivantes reçoivent des aides financières pour la réparation, la rénovation ou le remplacement de leurs installations policières :

Gesgapegiag , Nation micmaque ;

micmaque

Kawawachikamach , Nation naskapie;

, Nation naskapie;

Kebaowek, Nation algonquine;



Kitigan Zibi, Nation algonquine;



Lac Simon , Nation algonquine;

, Nation algonquine;

Listuguj , Nation micmaque;

, Nation micmaque;

Opitciwan, Nation atikamekw;



Pessamit, Nation innue;



Timiskaming, Nation algonquine;



Uashat mak Mani-Utenam, Nation innue;



Wemotaci , Nation atikamekw.





, Nation atikamekw. Les recommandations de la Commission Viens auxquelles donne suite cette annonce sont les appels à l'action n os 32 et 36 :

32 et 36 : Appel à l'action n o 32 - Entreprendre des négociations avec le gouvernement fédéral et les autorités autochtones pour convenir d'une enveloppe de mise à niveau des salaires, des infrastructures et des équipements des corps policiers autochtones;



Appel à l'action no 36 - Modifier le processus d'attribution des ressources budgétaires aux corps policiers pour tenir compte des besoins identifiés par les autorités autochtones en termes d'infrastructures, de ressources humaines, financières ou logistiques et des réalités propres aux communautés ou territoires.

