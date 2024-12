Des investissements majeurs afin d'assurer la pérennité du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix

QUÉBEC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce des investissements significatifs destinés à garantir l'avenir d'un lien essentiel entre les régions du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix. La décision du gouvernement du Québec de soutenir ce projet ambitieux de 170,5 M$ vise non seulement à maintenir la continuité du service de traversiers, mais aussi à répondre aux exigences en matière de développement durable.

NM Saaremaa I (Groupe CNW/Société des traversiers du Québec)

La décision de construire de nouvelles installations au port de Gros-Cacouna garantira un service fiable, prévisible et sécuritaire à long terme pour les communautés locales. Ce projet contribuera également à prolonger la saison de navigation en hiver.

En effet, la liaison entre les deux régions sera effectuée par le navire NM Saaremaa I. Ce traversier moderne a une capacité supérieure au NM Trans St-Laurent, qui est actuellement en fin de vie utile. De plus, sa coque renforcée pour la navigation dans les glaces permettra d'opérer sur une plus longue période.

Des investissements pour l'avenir

Afin de garantir la pérennité des installations, le nouveau quai de Gros-Cacouna sera construit dans un site naturellement protégé et accessible même en cas de conditions météorologiques difficiles. Le dossier d'affaires débutera dans les prochaines semaines et la construction d'infrastructures temporaires permettra la mise en service du site dès 2028.

À terme en 2031, le nouveau quai comprendra une rampe de chargement et de déchargement ainsi qu'une aire d'attente. De plus, il abritera une gare fluviale certifiée selon les normes de durabilité LEED, garantissant ainsi des pratiques respectueuses de l'environnement et un aménagement durable pour les générations futures.

Parallèlement, un comité de valorisation sera constitué afin de collaborer étroitement avec les résidents, les entreprises locales et les autorités municipales pour redynamiser le secteur de la Pointe-de-Rivière-du-Loup. Ce comité se concentrera sur la modernisation des infrastructures existantes, l'amélioration de l'accessibilité et la promotion du développement économique local.

Comité d'experts et appel d'intérêt

Au cours des derniers mois, suivant un appel d'intérêt visant à voir si un opérateur privé serait en mesure d'offrir le service de traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, dans les installations et conditions actuelles, un comité d'experts sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a procédé à l'évaluation des propositions reçues. Après une analyse approfondie, le comité a conclu qu'aucune proposition ne permettait d'avoir l'assurance que le marché serait en mesure de répondre de manière satisfaisante aux besoins exprimés dans l'appel d'intérêt.

Citations :

« Il s'agit d'un dossier important pour la région. Nous avions le devoir d'explorer toutes les avenues possibles, et l'appel d'intérêt nous a permis d'avoir toutes les cartes en main. À la suite de cet exercice, le gouvernement du Québec est maintenant en mesure de prendre une décision aux bénéfices de l'ensemble des Québécois, tout en conservant le lien fluvial vital entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, et en le rendant opérationnel toute l'année. Je me dois de souligner le travail inlassable et consciencieux de ma collègue Amélie Dionne, qui s'est énormément investie dans ce dossier depuis le début de son mandat, et qui respecte aujourd'hui son engagement d'annoncer une décision avant la fin de l'année ».

Geneviève Guilbault, Vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À titre de députée, j'ai tout fait pour m'assurer que la meilleure décision possible soit rendue afin d'assurer l'avenir et le développement de notre traverse dans la région. Je m'étais engagée à ce que toutes les avenues possibles soient analysées et j'ai tenu ma promesse. J'ai confiance en notre projet de valorisation. Il permettra de mettre en valeur un lieu important de notre histoire. Maintenant, mon rôle est de m'assurer que le comité soit mis en place rapidement pour appuyer des projets porteurs qui auront un impact positif sur l'attractivité du secteur de la Pointe et du quai de Rivière-du-Loup ».

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant les Basques)

« En tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, je me réjouis de cette décision qui permettra de pérenniser le lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Avec la possibilité de prolonger la saison, il s'agit d'une décision importante pour l'économie de nos deux régions. Cette démarche rigoureuse nous permettra d'assurer l'avenir de ce lien essentiel pour les prochaines décennies ».

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Depuis près de deux ans, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec en mettant à profit toute notre expertise maritime pour déterminer la meilleure solution possible. Il s'agit d'une traverse importante dans la région. Le souhait de la STQ était de conserver ce lien essentiel entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Nous sommes confiants que la décision rendue permettra à la STQ de poursuivre sa mission pour les générations à venir ».

Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ

