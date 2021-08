L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un financement remboursable sans intérêts de plus de 20 millions de dollars au profit de 15 projets dans le cadre du programme CPE.

Les entreprises albertaines qui reçoivent un soutien jouent un rôle crucial dans l'économie croissante de l'Ouest canadien, notamment dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication à valeur ajoutée, des technologies propres et de l'économie numérique.

Voici les projets :

Avanti Software Inc. ( Calgary ) reçoit 2 265 811 $ pour améliorer son logiciel de gestion des ressources humaines et étendre son marché en Amérique du Nord.

( ) reçoit 2 265 811 $ pour améliorer son logiciel de gestion des ressources humaines et étendre son marché en Amérique du Nord. Boost Energy Ventures Inc. ( Calgary ) reçoit 325 000 $ pour concevoir et commercialiser des logiciels pour le secteur de l'électricité.

( ) reçoit 325 000 $ pour concevoir et commercialiser des logiciels pour le secteur de l'électricité. Brightsquid Secure Communications Corp. ( Calgary ) reçoit 350 000 $ pour élargir le marché afin d'offrir l'accès à une technologie de messagerie médicale sécurisée en Ontario .

( ) reçoit 350 000 $ pour élargir le marché afin d'offrir l'accès à une technologie de messagerie médicale sécurisée en . Cohesic Inc. ( Calgary ) reçoit 552 500 $ pour soutenir l'accélération du marketing et des ventes de logiciels destinés au marché des soins de santé.

( ) reçoit 552 500 $ pour soutenir l'accélération du marketing et des ventes de logiciels destinés au marché des soins de santé. Custom Metal Contracting Inc. ( Calgary ) reçoit 2 485 000 $ pour améliorer les capacités de fabrication grâce à l'automatisation intégrée des machines.

( ) reçoit 2 485 000 $ pour améliorer les capacités de fabrication grâce à l'automatisation intégrée des machines. Enersoft Inc. ( Calgary ) reçoit 1 375 000 $ pour développer la technologie de balayage des carottes géologiques afin d'accroître la portée du marché dans le secteur minier.

( ) reçoit 1 375 000 $ pour développer la technologie de balayage des carottes géologiques afin d'accroître la portée du marché dans le secteur minier. EPT Clean Oil ( Calgary ) reçoit 1 288 000 $ pour développer la fabrication de produits et de services pour le nettoyage des fluides dans les équipements industriels, ce qui permet de prolonger la durée de vie de ces équipements.

( ) reçoit 1 288 000 $ pour développer la fabrication de produits et de services pour le nettoyage des fluides dans les équipements industriels, ce qui permet de prolonger la durée de vie de ces équipements. Helcim Inc. ( Calgary ) reçoit 2 000 000 $ pour développer ses activités de traitement des paiements des commerçants en améliorant son offre de produits et en étendant sa clientèle à de nouveaux marchés.

( ) reçoit 2 000 000 $ pour développer ses activités de traitement des paiements des commerçants en améliorant son offre de produits et en étendant sa clientèle à de nouveaux marchés. Kudos Inc. ( Calgary ) reçoit 1 000 000 $ afin d'accroître et d'élargir le marché pour sa solution de motivation des employés, en raison de l'augmentation récente de la demande de solutions de travail réparti.

( ) reçoit 1 000 000 $ afin d'accroître et d'élargir le marché pour sa solution de motivation des employés, en raison de l'augmentation récente de la demande de solutions de travail réparti. Morweb.org ( Calgary ) reçoit 600 000 $ pour développer son logiciel novateur qui permet aux organismes sans but lucratif de gérer et d'accroître leur présence en ligne grâce à une série d'outils novateurs conçus pour faciliter les tâches complexes pour les utilisateurs sans compétences techniques du monde entier.

( ) reçoit 600 000 $ pour développer son logiciel novateur qui permet aux organismes sans but lucratif de gérer et d'accroître leur présence en ligne grâce à une série d'outils novateurs conçus pour faciliter les tâches complexes pour les utilisateurs sans compétences techniques du monde entier. Neo Financial Technologies Inc. ( Calgary ) reçoit 4 980 000 $ pour étendre le marché de sa plateforme bancaire numérique au centre et dans l'Est du Canada .

( ) reçoit 4 980 000 $ pour étendre le marché de sa plateforme bancaire numérique au centre et dans l'Est du . Paper Interactive, Inc. (Athennian) ( Calgary ) reçoit 1 500 000 $ pour élargir les fonctionnalités et les marchés d'Athennian, un programme infonuagique de gestion des entités juridiques.

(Athennian) ( ) reçoit 1 500 000 $ pour élargir les fonctionnalités et les marchés d'Athennian, un programme infonuagique de gestion des entités juridiques. Rane Pharmaceutical Inc. reçoit 250 000 dollars pour augmenter la capacité de fabrication d'un réactif utilisé dans les tests de dépistage d'infections virales.

reçoit 250 pour augmenter la capacité de fabrication d'un réactif utilisé dans les tests de dépistage d'infections virales. SensorUp Inc. ( Calgary ) reçoit 1 000 000 $ pour mettre au point un logiciel qui intègre la gestion des émissions de méthane et la production de rapports pour les clients du secteur de l'énergie.

( ) reçoit 1 000 000 $ pour mettre au point un logiciel qui intègre la gestion des émissions de méthane et la production de rapports pour les clients du secteur de l'énergie. Yastremski Associates Inc. (Sustainable Projects Group) ( Calgary ) reçoit 950 000 $ pour commercialiser et développer son outil logiciel d'efficacité énergétique qui sert à recenser les projets d'efficacité énergétique les plus économiques pour les bâtiments.

En soutenant ces 15 entreprises, le gouvernement du Canada investit dans la création d'environ 537 emplois, l'expansion des marchés et l'augmentation des revenus des entreprises. Chacun de ces investissements offrira une nouvelle possibilité de croissance à la main-d'œuvre qualifiée et novatrice de l'Alberta.

« Grâce à ces investissements majeurs, les entreprises que nous soutenons seront au premier plan pour aider l'économie de l'Alberta à se rétablir et à croître au moment où nous nous remettons de la pandémie. Ces entreprises à forte croissance sont prêtes à jouer un rôle important sur la scène nationale et mondiale. Certaines étendent leur champ d'action à de nouveaux marchés, tandis que d'autres se lancent dans la création de produits nouveaux et novateurs, et nous sommes fiers de faire partie de leur parcours. »

- L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la productivité et la croissance des entreprises dans les industries de tout le pays. Notre programme Croissance et productivité des entreprises offre aux entreprises à forte croissance la possibilité d'accroître leur part de marché, de créer de nouveaux emplois et de devenir plus compétitives dans leur industrie. Je suis fier que nous investissions dans ces 15 entreprises albertaines pour qu'elles puissent poursuivre leur croissance et créer de nouvelles possibilités dans l'Ouest. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Faits en bref

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada investit au total 20 921 311 $ dans 15 entreprises de l' Alberta dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE)

dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

Les agences de développement régional (ADR) du gouvernement du Canada mettent en œuvre le volet CPE dans tout le Canada , et DEO le met en œuvre dans l'Ouest canadien.

