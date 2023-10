VICTORIA, BC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Les collectivités de toute la Colombie-Britannique recevront de nouveaux autobus et bénéficieront d'importantes améliorations des infrastructures de transports en commun, grâce à un investissement de plus de 248,5 millions de dollars du gouvernement du Canada, de la province de la Colombie-Britannique et de BC Transit. Annoncés par le député Wilson Miao, le ministre Rob Fleming et Erinn Pinkerton, de BC Transit, ces projets permettront d'augmenter la fréquentation du transport en commun et d'améliorer l'expérience des navetteurs.

Cet investissement aidera BC Transit à réaliser quatre acquisitions de véhicules distinctes, en achetant environ 210 autobus légers, 29 autobus diesel à grande capacité (GC), 10 autobus GC électriques à batterie (AEB) et 6 autobus électriques à batterie (AEB) légers. Les nouveaux véhicules serviront à la fois aux services handyDART et aux services de transport en commun classiques et ils remplaceront les modèles vieillissants qui sont actuellement utilisés dans les réseaux de transport en commun régionaux.

Le financement servira de plus à apporter des améliorations supplémentaires au transport en commun de toute la Colombie-Britannique. Une initiative visant à remplacer des composantes permettra de prolonger la durée de vie, la fiabilité et la sécurité de 377 autobus lourds et moyens à deux étages à grande capacité du parc de BC Transit grâce au remplacement de la transmission, du moteur, du différentiel et du siège du conducteur. Environ 286 abribus nouveaux ou réaménagés dans toute la Colombie-Britannique offriront également aux usagers du transport en commun confort et sécurité en cas d'intempéries.

À Kelowna, le financement permettra d'élaborer le plan de conception d'une nouvelle installation d'exploitation et de maintenance ainsi qu'une modernisation exhaustive du centre de transit de Kelowna en vue de soutenir l'expansion du service et un parc de bus électriques à batterie pour le réseau régional de transport en commun.

La modernisation effectuée à Kelowna et les véhicules acquis dans des zones de service de toute la région suivent le plan de BC Transit visant à électrifier son parc d'ici 2040 et aux objectifs de la province figurant dans le plan CleanBC en matière de réduction des émissions.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Investir dans l'amélioration du transport en commun soutient notre engagement national de faire du transport en commun une option de transport solide, fiable et pratique. Les nouveaux abribus et les abribus rénovés amélioreront l'expérience et le confort des navetteurs, tandis que la conception et la modernisation du centre de transit, les acquisitions de bus et les remplacements d'éléments majeurs de bus permettront d'augmenter la fréquentation et de réduire notre empreinte carbone. Le Canada continuera de mettre en place des réseaux de transport en commun solides pour aider les résidents de la Colombie-Britannique et tous les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller. »

Wilson Miao, député de Richmond-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements sont un autre bon exemple de l'engagement pris par la province, le gouvernement fédéral et BC Transit d'améliorer le transport en commun et d'offrir aux gens d'autres solutions de transport propres et abordables. Ce financement permettra de passer à des bus utilisant des sources d'énergie respectueuses de l'environnement et à des abribus améliorés, de réaliser des activités d'entretien essentielles et de veiller à ce que nos réseaux de transport en commun soient modernes et efficaces pour répondre à la croissance future. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le remplacement de notre parc vieillissant, l'entretien du parc existant et les travaux effectués afin que nos clients aient à leur disposition des abribus qui rendent leur expérience plus plaisante sont tous d'excellents projets dont nous annonçons le financement. Comme nous sommes revenus à nos niveaux de fréquentation d'avant la pandémie, l'ajout de nouveaux autobus continuera de nous aider à faire en sorte que le transport en commun reste la solution la plus pratique pour les collectivités de toute la province. Ces projets sont rendus possibles grâce à la collaboration des différents ordres de gouvernement, et je remercie tous ceux qui participent au financement du transport en commun. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 102 346 529 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 99 246 529 $ et que celle de BC Transit s'élève à 46 923 263 $.

que celle de BC Transit s'élève à 46 923 263 $. L'investissement de 17 288 803 $ destinés à 286 abribus, nouveaux ou rénovés, dans l'ensemble de la Colombie-Britannique s'appuie sur l'investissement initial de 4 930 000 $ annoncé en 2021.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 52 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,5 milliards de dollars et une contribution provinciale de près de 3,9 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements totalisant un montant record de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets liés au transport en commun dans des collectivités de tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

Produits connexes

Document d'information : Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des améliorations liées au transport en commun dans l'ensemble de la province

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

