Des investissements de 4 M$ pour l'agrandissement de l'usine Artopex de Sherbrooke

Cette annonce assure la continuité du plan d'expansion du manufacturier québécois, notamment marqué par le projet d'investissements amorcé en avril 2018 pour l'automatisation et la robotisation de l'usine de la maison mère située à Granby.

La première pelletée de terre qui souligne le début des travaux a eu lieu ce matin à l'usine Artopex de Sherbrooke en présence de clients, de partenaires et d'employés. La fin du projet d'agrandissement est prévue pour le début 2020.

À propos d'Artopex

En pleine croissance et membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 12 ans, Artopex est le seul manufacturier québécois à offrir une gamme complète de mobilier dédié aux espaces de travail, conçu et fabriqué au Québec : mobilier de bois, mobilier autoportant, murs architecturaux, systèmes, rangements de métal et fauteuils. Fondé en 1980, le manufacturier compte plus de 850 employés répartis entre ses 6 usines au Québec et ses salles de montre. C'est avec une fierté pour ses racines et un engagement envers sa communauté que l'entreprise familiale souhaite poursuivre son expansion.

