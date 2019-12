Des intervenants de différents horizons appuient le Publisac

Photo ici

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Des intervenants de différents horizons expriment leur appui au Publisac, détenu par TC Transcontinental (TSX: TCL.A) (TSX: TCL.B), et demandent un dialogue constructif avec la Ville de Montréal pour assurer le maintien du système de distribution actuel. En faisant de cet appui un moment historique d'unité de voix, les intervenants qui se mobilisent sont :

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Syndicat des travailleurs industriels et commerciaux (STIC)

Syndicat des Teamsters (Québec)

Unifor - le plus grand syndicat des pâtes et papiers au Québec

Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

Fédération nationale des communications (FNC-CSN)

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Hebdos Québec

Métro Média

The Suburban

L'Alliance Forêt Boréale

Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Produits forestiers Résolu

Table des élus du Saguenay-Lac-St-Jean

Table des élus de la Manicouagan

Tous sont d'accord : le Publisac est irremplaçable à l'heure actuelle pour les ménages, les journaux locaux et les commerçants qui l'utilisent, en plus d'être générateur de milliers d'emplois directs et indirects au Québec. Ils reconnaissent l'importance de la transition écologique et sont d'avis que le Publisac est un produit géré de façon responsable.

Ils unissent leurs voix pour demander à la Ville de Montréal de ne pas donner suite aux recommandations de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Tous les intervenants prônent plutôt l'établissement d'un dialogue entre la Ville de Montréal et l'ensemble des parties prenantes. Un tel dialogue devrait permettre de déterminer les meilleurs moyens d'assurer la réduction à la source à l'intérieur du système de distribution actuel, tout en tenant compte de tous les volets (environnemental, social et économique) du développement durable et du rôle démocratique joué par l'information locale. Il revient à la population de déterminer l'avenir du Publisac, en exerçant facilement l'option de retrait si elle le désire, et non aux autorités publiques.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

