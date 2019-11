Des innovations canadiennes uniques célébrées par Mitacs

Les Prix Mitacs du 20 e anniversaire célèbrent les étudiants, les professeurs et les propriétaires d'entreprise qui ont accompli des réalisations importantes en innovation dans le cadre de leur participation à des programmes financés par Mitacs. On a remis six prix pour innovation exceptionnelle, deux pour leadership exceptionnel et un pour la commercialisation d'une nouvelle idée.

« L'innovation au Canada continue de s'inspirer de travaux novateurs de chercheurs prometteurs qui touchent tous les secteurs industriels et qui aident à stimuler l'économie, » explique Jennifer Wilkie, PDG par intérim de Mitacs. « Leurs réalisations sont vraiment remarquables et Mitacs est honoré de les aider et de faire des liens importants entre les entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire et le gouvernement qui rendent leurs travaux novateurs possibles. »

Les lauréats des Prix Mitacs 2019 sont les suivants.

Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation

Oleksandr Bubon, chercheur postdoctoral de l'Université Lakehead avec le Thunder Bay Regional Health Research Institute, a lancé un dispositif d'imagerie mammaire à faible dose de radiation capable de déceler des tumeurs à un stade précoce, même chez les femmes dont le tissu mammaire est dense. La technologie est actuellement développée et mise à l'essai par Radialis Medical, coentreprise fondée par M. Bubon et Alla Reznik, professeur à l'Université Lakehead. Des essais cliniques sont en cours à l'hôpital Princess Margaret à Toronto. Les résultats sont attendus avant la fin de l'année.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- autochtone (colauréate)

Renelle Dubosq, chercheuse doctorale à l'Université d'Ottawa, a passé du temps au Max Planck Institut à Düsseldorf pour mieux comprendre la structure atomique de la pyrite. En montrant que des traces d'or sont en fait libérées pendant la déformation des roches, c'est-à-dire le processus de plissement, de formation de failles ou de cisaillement, sa recherche aidera les géologues à cibler leurs efforts d'exploitation minière plus efficacement.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- autochtone (colauréate)

Melissa Tremblay, qui a obtenu son doctorat à l'Université de l'Alberta, où elle travaille comme professeure adjointe, a collaboré avec Terra Centre et la Brentwood Family Housing Society à l'élaboration d'un modèle de logement supervisé pour les parents adolescents et leurs enfants, apportant ainsi des preuves tangibles que de tels programmes ont une incidence positive.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- international

Jason Tam, doctorant à l'Université de Toronto, a découvert que la capacité d'oxydes de terres rares à repousser l'eau n'est pas naturelle. Ses travaux, qu'il a menés en partenariat avec la Japan Society for the Promotion of Science, sont importants parce qu'ils réfutent des résultats antérieurs qui sous-entendaient que les formes de céramique de ces oxydes pouvaient être une solution plus durable et puissante aux polymères minces, très utilisés comme produit hydrofuge dans les applications industrielles comme les turbines à vapeur, les échangeurs thermiques pour la production d'électricité et les moteurs d'aéronef.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- étudiante à la maîtrise

Sandra Frey, chercheuse à la maîtrise à l'Université de Victoria, a collaboré avec Innotech Alberta pour étudier les données collectées à partir de caméras pour la faune pour montrer comment les comportements des animaux changent lorsque les humains perturbent leur habitat, renseignements qui pourront être utilisés comme système d'alerte précoce pour détecter et prévenir le déclin de la faune.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- étudiant au doctorat

Douglas Kondro, candidat au doctorat à l'Université de Calgary, rapproche un peu plus la recherche sur les cellules souches de l'utilisation dans un milieu clinique pour le traitement de maladies comme le diabète de type 1. En collaboration avec STEMCELL Technologies, M. Kondro travaille plus précisément à l'élargissement des capacités du système de génie tissulaire AggreWell.

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- étudiant au postdoctorat

Mohammed Al-Hamdani, chercheur postdoctoral à l'Université de Dalhousie, travaille avec la Lung Association of Nova Scotia pour montrer que les emballages de cigarettes neutres de Santé Canada attirent davantage l'attention sur les messages relatifs à la santé et constituent une mesure de dissuasion efficace pour les fumeurs qui sont prédisposés à une peur de la maladie.

Prix Mitacs pour leadership exceptionnel -- professeure

Isabel Desgagné-Penix, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, collabore avec Algae-C, une entreprise dans le domaine biosynthétique, pour faire pousser des cannabinoïdes comme le CBD et le THC, les deux principaux éléments du cannabis thérapeutique, dans des algues microscopiques, offrant ainsi une solution moins coûteuse et plus écologique aux plants de cannabis.

Prix Mitacs pour leadership exceptionnel -- industrie

Humanitas Solutions, en collaboration avec le fondateur et PDG, Dr Abdo Shabah, élabore des solutions pour accroître la sécurité et protéger la vie humaine. Ils travaillent avec huit universités canadiennes et organismes internationaux, notamment les Nations Unies, à l'élaboration de technologies pour des interventions humanitaires et d'urgence lors d'événements liés aux changements climatiques, afin d'aider des gens partout dans le monde lorsqu'ils sont confrontés à des situations dévastatrices.

