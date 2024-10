Dans le but d'améliorer l'avenir des personnes vivant avec l'arthrite, quatre entreprises axées sur l'arthrite recevront du soutien pour lancer leurs innovations sur le marché.

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de l'arthrite, le 12 octobre, la Société de l'arthrite du Canada, en partenariat avec le Creative Destruction Lab (CDL) de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, est fière d'annoncer l'entrée de quatre innovateurs axés sur l'arthrite dans le programme du CDL d'une durée de neuf mois. Ces innovateurs, provenant de partout dans le monde, proposent des solutions de classe mondiale qui ont le potentiel de faire progresser l'avenir des soins de l'arthrite.

« Au début de cette année, un partenariat solide a été formé avec le CDL afin de donner de nouvelles occasions et de créer des solutions percutantes pour les six millions de personnes au Canada vivant avec l'arthrite, et les millions d'autres à risque de l'être », déclare Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada. « À l'approche de la Journée mondiale de l'arthrite, nous reconnaissons le besoin crucial de faire progresser l'innovation de pointe afin de repenser les soins de l'arthrite, et nous sommes heureux de souligner le travail de quatre innovateurs qui mènent la charge. »

La liste comprend :

Canurta Therapeutics - Canurta Therapeutics est une entreprise du domaine de la biotechnologie qui s'attaque au problème de l'inflammation chronique. En mettant au point des médicaments botaniques rares, elle répond à des besoins non satisfaits dans le domaine des maladies neurodégénératives, notamment la SLA, la démence, la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite juvénile.





- Canurta Therapeutics est une entreprise du domaine de la biotechnologie qui s'attaque au problème de l'inflammation chronique. En mettant au point des médicaments botaniques rares, elle répond à des besoins non satisfaits dans le domaine des maladies neurodégénératives, notamment la SLA, la démence, la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite juvénile. Interface Biosciences - Interface Biosciences accélère la mise au point de thérapies pour les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que pour le cancer, en utilisant une nouvelle plateforme de découverte de médicaments qui intègre l'intelligence artificielle avec la métabolomique et la chimie des produits naturels. Cette approche permet de faire passer les délais de mise au point des médicaments pour les maladies complexes de 6 à 10 ans à seulement 3 à 5 ans.





- Interface Biosciences accélère la mise au point de thérapies pour les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que pour le cancer, en utilisant une nouvelle plateforme de découverte de médicaments qui intègre l'intelligence artificielle avec la métabolomique et la chimie des produits naturels. Cette approche permet de faire passer les délais de mise au point des médicaments pour les maladies complexes de 6 à 10 ans à seulement 3 à 5 ans. SereNeuro Therapeutics - SereNeuro Therapeutics est à l'avant-garde des thérapies contre la douleur sans opioïdes grâce à la thérapie cellulaire et à la thérapie génique de pointe. Ses traitements novateurs associés à la douleur chronique, notamment à l'arthrose du genou chez l'adulte et à l'arthrite juvénile idiopathique, permettent de soulager la douleur et de régénérer la densité des os, réduisant ainsi le besoin de recourir à l'arthroplastie et améliorant la qualité de vie des patients.





- SereNeuro Therapeutics est à l'avant-garde des thérapies contre la douleur sans opioïdes grâce à la thérapie cellulaire et à la thérapie génique de pointe. Ses traitements novateurs associés à la douleur chronique, notamment à l'arthrose du genou chez l'adulte et à l'arthrite juvénile idiopathique, permettent de soulager la douleur et de régénérer la densité des os, réduisant ainsi le besoin de recourir à l'arthroplastie et améliorant la qualité de vie des patients. Une nouvelle entreprise (pas encore cotée en bourse) met au point des traitements de précision ciblant les causes profondes de l'inflammation dans les maladies à médiation par anticorps, notamment la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique. Grâce à sa plateforme exclusive, elle peut rapidement analyser et isoler des millions d'anticorps chez les patients atteints de maladies auto-immunes, en identifiant les anticorps responsables de la maladie afin de mettre au point des traitements très ciblés.

Ces quatre innovateurs font partie des 15 autres entreprises scientifiques et technologiques en phase de démarrage qui participent au programme du CDL et qui ont accès à une équipe d'experts en gestion et à un groupe de mentors de classe mondiale afin de les aider à concrétiser et à mettre leurs innovations sur le marché.

Après avoir complété avec succès le programme du CDL, les quatre innovateurs seront en mesure de mettre sur pied des entreprises prospères grâce à un mentorat, des conseils et une structure solides. Au printemps 2025, la Société de l'arthrite du Canada et CDL récompenseront les innovateurs pour leurs innovations révolutionnaires et leurs contributions liées aux soins de l'arthrite dans le cadre d'une vitrine inaugurale soulignant l'importance et la prévalence de l'arthrite ainsi que le besoin de solutions novatrices.

À propos de Creative Destruction Lab

Creative Destruction Lab (CDL) est une organisation à but non lucratif qui propose un programme axé sur des objectifs pour les entreprises scientifiques et technologiques en phase d'amorçage et massivement extensibles. Son programme d'une durée de neuf mois permet aux fondateurs d'apprendre auprès d'entrepreneurs expérimentés, augmentant ainsi leurs chances de réussite. Fondé en 2012 par le professeur Ajay Agrawal de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, le programme exploite 13 sites dans sept pays : Oxford, Seattle, Paris, Atlanta, Madison, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, Berlin, Estonie et Melbourne. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web creativedestructionlab.com/fr/.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada représente les six millions de personnes au Canada vivant avec l'arthrite aujourd'hui et les millions d'autres qui sont touchés ou à risque de l'être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l'arthrite du Canada combat l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l'arthrite au Canada. Nous redoublerons d'efforts jusqu'à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l'arthrite. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

SOURCE Société d'Arthrite Canada

Personne-ressource pour les médias : Jenny Ng, Responsable principal des relations avec le public et les médias, Société de l'arthrite du Canada, [email protected], 416 455-1182