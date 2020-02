Des initiés de Cannara forment un groupement d'achat en vue d'acquérir la totalité de la participation de FSD/FV Pharma dans Cannara

L'augmentation de la participation des initiés dans Cannara coïncide avec le début imminent de la culture

VANCOUVER, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), a annoncé aujourd'hui qu'un groupement d'achat, qui comprend Javaa Private Equity Inc. (« Javaa »), a acquis collectivement un total de 85 003 250 actions ordinaires de FSD/FV Pharma Inc., dont la majorité demeurent entiercées en raison de la transaction ayant fait de Cannara une société inscrite en bourse il y a un an. Cette transaction de 7,7 millions de dollars assure une transition harmonieuse d'environ 12 % des actions ordinaires émises et en circulation de Cannara.

À la suite de cette transaction, FSD/FV Pharma ne détient plus aucun intérêt dans Cannara et la Dre Sara May, présidente de FV Pharma Inc., quittera le conseil d'administration de la Société. La Société évalue la candidature d'administrateurs indépendants et pourvoira ce poste rapidement.

« Le groupement d'achat, une combinaison d'initiés et d'investisseurs tiers indépendants qui comprennent le potentiel de Cannara et les progrès que la Société a réalisés depuis qu'elle est inscrite en bourse, s'engage à respecter le plan stratégique de la Société, qui consiste à être un chef de file dans le marché du cannabis au Québec», a déclaré Lennie Ryer, chef des finances de Cannara. Grâce à la licence qui nous a été accordée le mois dernier par Santé Canada, nous sommes sur le point de lancer nos activités de culture à plein rendement dans le cadre de la phase 1 à l'installation de Farnham, avec une capacité annuelle de 20 000 kg de cannabis de qualité supérieure cultivé à l'intérieur. »

Après avoir acquis 8 161 626 actions ordinaires de Cannara dans cette transaction, Javaa détient maintenant 242 167 820 actions ordinaires de Cannara, ce qui représente environ 34,3 % des actions ordinaires émises et en circulation. Les actions de Cannara acquises par Javaa sont détenues à des fins de placement. Dans le futur, Javaa pourrait acheter ou vendre des actions de Cannara ou autrement négocier des titres de Cannara ou effectuer d'autres transactions liées à la Société selon un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la situation financière de Cannara, les niveaux de prix des actions ordinaires de Cannara, les conditions des marchés des valeurs mobilières et les conditions générales de l'économie et de l'industrie, la situation commerciale ou financière de Cannara et d'autres facteurs et conditions que Javaa juge appropriés.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez obtenir une copie de la déclaration selon le système d'alerte à laquelle se rapporte le présent communiqué de presse en consultant le profil de Cannara sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement axée sur la culture intérieure de cannabis, le traitement et la vente de cannabis séchés de première qualité à des fins médicales et les produits dérivés de cannabis tel que régie par La Loi sur le Cannabis, a l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Farnham de Cannara produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur et des produits infusés au cannabis destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

