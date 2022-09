BEIJING, le 5 sept. 2022 /CNW/ - Un reportage de CRI Online :

Récemment, une délégation d'ambassadeurs du Brésil, de la Géorgie, du Guatemala, de l'Italie, du Mexique, du Pakistan, de la Corée du Sud, de l'Espagne et du Royaume-Uni, ainsi qu'une délégation d'influenceurs en ligne et de journalistes des médias étrangers, a visité la région du barrage des Trois Gorges pour en apprendre davantage sur les effets combinés du projet des Trois Gorges sur la conservation de l'eau et l'hydroélectricité, l'énergie propre et la protection de l'environnement.

Celia, blogueuse guatémaltèque, filmant depuis le barrage des Trois-Gorges (photo de Wang Yi) (PRNewsfoto/CRI Online)

Une fois terminé, le projet des Trois-Gorges a démontré un large éventail d'avantages, notamment le risque d'inondation le long de la rivière Jing Jiang, la partie la plus faible de la plaine de Jianghan, qui est passé de « un en 10 ans » à « un en 100 ans ».; la capacité annuelle de production d'électricité du projet dépasse les 100 milliards de kilowattheures, ce qui profite à la moitié de la Chine; le volume annuel de marchandises passant par les Trois Gorges dépasse les 100 millions de tonnes, soit six fois plus qu'avant la construction du réservoir; tandis que les coûts de transport ont été réduits de près de 40 %, transformant la rivière Yangtze en une véritable « voie navigable dorée ».

La délégation monta au sommet du barrage des Trois-Gorges pour admirer une vue panoramique de la grande "autoroute de l'eau" où l'on peut voir des cargos qui se déplacent librement, transformant la forteresse naturelle des Gorges en une route ouverte. En se tenant au sommet du barrage des Trois-Gorges, les visiteurs en ont appris davantage sur le rôle du projet dans la transformation du fleuve Yangtze en termes de transport maritime, de lutte contre les inondations, de production d'électricité et d'utilisation des ressources en eau. Celia, une blogueuse vidéo du Guatemala, a déclaré : « Je suis profondément impressionnée par la capacité du barrage des Trois Gorges à produire de l'électricité. Je suis profondément frappée par le fait qu'il peut servir de rempart contre les méga-inondations tout en améliorant grandement la navigation le long de cette immense voie navigable. »

