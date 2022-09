BEIJING, 5 septembre 2022 /CNW/ - Un reportage de CRI Online : Récemment, les ambassadeurs en Chine du Brésil, de la Géorgie, du Guatemala, de l'Italie, du Mexique, du Pakistan, de la Corée du Sud, de l'Espagne et du Royaume-Uni, ainsi que des influenceurs en ligne et des journalistes d'organisations médiatiques étrangères, ont visité le Centre de conservation des poissons rares du fleuve Yangtze (Institut de recherche sur les esturgeons chinois) et l'Institut de recherche sur les plantes rares du fleuve Yangtze dans la région du barrage des Trois-Gorges pour mieux comprendre l'importance écologique du programme de protection du grand fleuve Yangtze du pays. Les deux institutions spéciales opèrent sous l'égide de la China Three Gorges Corporation.

L'Institut de recherche sur les plantes rares du fleuve Yangtze est situé dans la région du barrage des Trois-Gorges et il est également connu sous le nom de « Royaume des plantes ». Au cours des dernières décennies, l'institut a cultivé des centaines de milliers de plantes par l'introduction de semences, la reproduction traditionnelle et la culture de tissus en laboratoire, faisant passer le nombre d'espèces végétales protégées de 560 à 1 181, tout en élargissant la portée de la protection du réservoir des Trois-Gorges aux cours supérieurs et moyens du fleuve Yangtze.

Au Centre de conservation des poissons rares du fleuve Yangtze (Institut de recherche sur l'esturgeon chinois), les ambassadeurs et les professionnels des médias ont examiné de plus près la conservation, la reproduction et la mise en liberté de l'esturgeon chinois. Depuis 1984, l'institut a libéré 65 lots contenant au total près de 5,3 millions de poissons. Le succès, fruit des efforts concertés de cinq générations de protecteurs d'esturgeons sur une période de 40 ans, a laissé une profonde impression sur la page de Max, un blogueur en ligne du Mexique. Selon lui, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère que l'esturgeon chinois est en danger d'extinction et le travail effectué par la Three Gorges Corporation est d'une grande importance pour la reproduction de ce qui était, jusqu'à une date relativement récente, un poisson quasiment disparu.

