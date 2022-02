Des indicateurs sectoriels et un coût de revient pour les producteurs en serre et en pépinière

QUÉBEC, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le président du Centre d'expertise en gestion agricole (CEGA), M. Rémy Lambert, sont fiers d'annoncer le projet novateur « Indicateurs sectoriels et coût de revient en temps réel en production de plantes et de fleurs en serre et en pépinière ». Le projet a obtenu une aide financière de 165 884 $ dans le cadre du Programme de développement sectoriel en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement provenant du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023.

Piloté par le CEGA, en collaboration avec l'Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale (IQDHO), ce projet consiste à déterminer des indicateurs technico-économiques et financiers et à les présenter sous forme de tableau de bord aux entreprises œuvrant dans la production de plantes et de fleurs en serre et en pépinière. Québec Vert, l'Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP) ainsi que les Producteurs en serre du Québec ont appuyé l'initiative.

Un suivi d'indicateurs et une connaissance du coût de production s'avèrent essentiels pour aider les producteurs à fixer les prix de vente des produits, à optimiser le calendrier de production pour ultimement améliorer la profitabilité de l'entreprise et préparer des soumissions plus éclairées lors d'appels d'offres. De plus, les entrepreneurs seront en mesure d'apporter rapidement les correctifs nécessaires pour optimiser la rentabilité au mètre carré de leur serre, ou à l'hectare pour les pépinières. Enfin, il leur sera plus facile d'appuyer leurs prévisions sur des faits lors d'une demande de financement.

Par ailleurs avec l'outil Aleop, l'IQDHO sera en mesure de surveiller des entreprises à distance et de réagir promptement auprès des conseillers en gestion et en production lors de situations qui affectent la santé financière des entreprises.

Pour concrétiser ce projet, près de 15 entreprises seront recrutées en 2022 pour faire partie des groupes de pilotage.

« Les producteurs et les productrices agricoles sont des gens d'affaires qui utilisent des outils de gestion de plus en plus spécialisés. Grâce à ce projet, ils pourront optimiser l'utilisation de leurs intrants et mieux suivre la croissance de leurs plants, ce qui contribuera à protéger l'environnement et à améliorer leur productivité et leur rentabilité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La compétitivité et la productivité sont des facteurs essentiels pour la réussite des entreprises agricoles québécoises. Le financement de ce projet aidera un grand nombre d'entreprises horticoles à se positionner de façon plus stratégique sur les marchés d'ici et d'ailleurs. Notre gouvernement est fier d'accompagner les producteurs à chaque étape de leur croissance! »

- M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aleop permettra de mettre en place, au sein du CEGA, des activités de recherche sur la base de données qui n'auront jamais été aussi précises et détaillées. Les producteurs qui le désirent pourront participer à des analyses de performances économiques et financières dont les résultats permettront rapidement d'ajuster, si nécessaire, leurs pratiques de gestion. »

- M. Rémy Lambert, Ph. D., professeur titulaire, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Université Laval, et président du CEGA

« Ce projet vient directement soutenir la mise à place de la deuxième ligne d'intervention en gestion de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière, mandat que le MAPAQ nous a attribué. Le fait d'avoir rapidement des signaux d'alarme économiques permettra l'implication immédiate du conseiller technique immédiatement en cours de saison pour la résolution de problèmes. »

- M. Guillaume Guitard, agronome, président du conseil d'administration de l'IQDHO

« Les objectifs de ce projet répondent aux besoins et enjeux des producteurs du secteur de la pépinière et outilleront les gestionnaires de ces entreprises pour leur prise de décision. »

- M. Dominic Angers, président de l'AQPP

« Les objectifs du projet soumis, dont le suivi d'indicateurs en lien avec le coût de production, répondent aux besoins et attentes du secteur de la production en serre de plantes et de fleurs. »

- M. Claude Laniel, directeur général des Producteurs en serre du Québec

