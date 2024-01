Des hausses de loyers relativement modérées compte tenu de l'explosion des coûts dans le secteur locatif

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les hausses de loyers s'annoncent plus élevées que par le passé, mais reflètent - en partie -la forte inflation qui touche les propriétaires, lesquels n'ont pas eu droit à des rendements intéressants depuis des années. Après la spirale ascendante des coûts d'assurances, de main d'œuvre et de matériaux de construction, l'année 2023 a été marquée par une hausse vertigineuse des taux d'intérêt, plongeant plusieurs propriétaires dans la tourmente. En cas de litige avec un locataire, un propriétaire obtiendrait du Tribunal Administratif du logement des hausses de loyers de base de 4%, alors que l'inflation est de 4,5%. L'augmentation de loyer pourrait largement dépasser les 6% en tenant compte de hausses plus prononcées des taxes municipales, des assurances et des coûts de rénovation.

Des hausses de coûts qui se traduisent par des pertes

Sans tenir compte des taxes et des travaux d'entretien et rénovation, la hausse de base des loyers demeure dans l'ensemble beaucoup plus faible que l'augmentation de coûts des propriétaires qui au cours des dernières années ont été frappé par des augmentations effarantes. Outre les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, les hausses des taux hypothécaires ont eu pour effet d'entraîner des pertes mois après mois pour une portion importante des logements. Avec une majorité de logements inférieure à 1000$ par mois, le parc de logement québécois demeure très abordable alors que les loyers sont nettement inférieurs au reste du Canada. Rappelons que la portion de locataires qui paiement moins de 1000$ par mois est de 60% à Montréal, 64% à Québec et 79% pour le reste du Québec. La hausse des taux d'intérêt a entraîné dans la tourmente le secteur immobilier locatif, où tant petits investisseurs que grandes corporations ont connues une année 2023 difficile, plusieurs étant à court de liquidités pour effectuer l'entretien et la rénovation de leur parc immobilier.

Rappelons que plusieurs petits investisseurs ont été contraints de vendre au cours de la dernière année, surtout dans le secteur des condos locatifs, en raison des pertes financières devenues insupportables pour les propriétaires. Ces ventes se sont traduites par une pluie de reprises de logements, retirant ainsi du marché des milliers de condos et de logements locatifs. La hausse des taux annoncée par le TAL pour 2024 apporte un peu d'espoir, mais sera-t-elle suffisante pour renverser la situation de non-rentabilité?

Selon Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ, « La hausse des taux d'intérêt a des effets très graves tant pour la construction de nouveaux logements que pour la détention de logements. La détente des taux d'intérêt espérée en 2024 pourrait aider, mais le fossé entre les revenus et les coûts demeurera difficile à résorber »

