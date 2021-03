Des fondations canadiennes de premier plan répondent à l'appel à l'action de la Fondation pour les communautés noires

TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - La Fondation pour les communautés noires a annoncé aujourd'hui qu'elle avait franchi une étape importante vers son objectif d'établir une dotation de 300 millions de dollars. La Fondation Laidlaw et la Fondation Inspirit se sont en effet engagées à lui verser un financement combiné de 3,85 millions de dollars afin d'assurer une base de soutien durable pour les organisations dirigées par des Noirs et au service des Noirs.

En décembre dernier, un appel à l'action a été lancé au secteur philanthropique canadien à la suite de la publication du rapport Non financé, un rapport de recherche préparé par le Réseau pour l'avancement des communautés noires et le programme Philanthropy and Nonprofit Leadership de l'Université Carleton. Ce rapport constatait la faiblesse des investissements par le secteur philanthropique canadien dans les communautés noires et les organisations œuvrant dans les communautés noires. Il appelait en outre les fondations canadiennes à trouver une solution qui réponde adéquatement aux besoins des communautés noires.

Dans ses conclusions, le rapport recommandait la création d'une fondation philanthropique dirigée par des Noirs et au service des Noirs, la Fondation pour les communautés noires, afin que les communautés noires puissent disposer d'une agence responsable de la hiérarchisation et de l'allocation des investissements en fonction des besoins des Noirs et tels que compris par les Noirs.

La Fondation Laidlaw et la Fondation Inspirit ouvriront le bal en fournissant le financement initial pour la dotation de la Fondation pour les communautés noires. Elles contribueront chacune à hauteur de 3,5 % de leur capital de base à la création de la Fondation pour les communautés noires. Ces engagements de financement fourniront les ressources durables nécessaires pour assurer que la nouvelle fondation puisse avoir un impact significatif.

Dans le cas de la Fondation Inspirit, cette contribution s'élèvera à environ 1,35 million de dollars, sous la forme d'une subvention immédiate sans restrictions de 350 000 dollars et d'un transfert de capital de 1 000 000 de dollars pour la dotation de la Fondation pour les communautés noires. La Fondation Laidlaw contribuera directement à la dotation de la Fondation pour les communautés noires à hauteur de 2,5 millions de dollars.

La Fondation pour les communautés noires utilisera ces fonds pour investir dans le changement, en travaillant avec des partenaires canadiens des secteurs de la philanthropie, de la politique et du milieu des affaires pour s'assurer que les organisations dirigées par des Noirs et au service des Noirs disposent des fonds nécessaires pour répondre aux besoins uniques et spécifiques des communautés noires.

« Avec cette annonce historique, nous avons tracé une nouvelle voie pour la philanthropie canadienne. La Fondation Inspirit et la Fondation Laidlaw ont fait preuve de leadership avec ces investissements. D'autres bailleurs de fonds et le gouvernement doivent aussi agir pour corriger le sous-investissement systémique dans les communautés noires. »

Rebecca Darwent, membre du groupe de travail, Fondation pour les communautés noires

« Notre partenariat avec la Fondation Inspirit et la Fondation Laidlaw est axé sur la justice et non sur la charité. Il s'engage à promouvoir le partage du pouvoir d'une manière qui honore la dignité inviolable et l'autodétermination des communautés noires afin qu'elles puissent prendre en main la recherche de leurs propres solutions. Elle ouvre une voie plus équitable pour la philanthropie contemporaine au Canada, une voie que d'autres, espérons-le, emprunteront aussi. »

Liban Abokor, membre du groupe de travail, Fondation pour les communautés noires

« L'opportunité de lancer un mouvement philanthropique significatif et durable mené par les Noirs se fait attendre depuis longtemps. La Fondation Laidlaw a le privilège de soutenir la Fondation pour les communautés noires et sa vision, qui consiste à cerner les lacunes, à investir là où c'est le plus nécessaire, à faire progresser les politiques publiques et, surtout, à sensibiliser le public aux priorités des Canadiens noirs. Nous croyons aux solutions dirigées par les communautés, et c'est l'occasion pour nous de faire partie d'un modèle fondé sur les solutions, dirigé par les leaders de la communauté. »

Jehad Aliweiwi, directeur général, Fondation Laidlaw

« À titre de fondation engagée en faveur de l'équité et du pluralisme, nous reconnaissons que les dirigeants noirs doivent avoir le pouvoir et l'agence nécessaires pour fixer leurs propres priorités. La Fondation pour les communautés noires sera un pas très important dans cette direction. Nous encourageons tous nos amis et partenaires philanthropiques à agir. Le moment est venu. »

Sadia Zaman, PDG, Fondation Inspirit

« Les choses ne changent pas si nous ne prenons pas des mesures pour les changer. Pour combattre le racisme systémique, nous devons remettre en question et changer les systèmes existants. Dans le domaine de la philanthropie, le capital d'une fondation pourrait être perçu comme la chose la plus précieuse qui soit, comme une chose à préserver et à protéger, jamais à partager. C'est pourquoi je suis fier de voir la Fondation Inspirit rompre avec les conventions pour soutenir la Fondation pour les communautés noires en transférant une partie de notre capital dans leur nouveau fonds, afin de permettre à une génération de leaders de la communauté noire de contribuer directement aux communautés dont ils sont issus. »

Barbara Hall, directrice du conseil d'administration, Fondation Inspirit

À propos de la Fondation pour les communautés noires

La Fondation pour les communautés noires vise à assurer que chaque personne noire au Canada puisse s'épanouir et que toutes les communautés noires aient une influence sur la définition de leur propre avenir. Nous investirons dans des initiatives en faveur du changement, en travaillant avec des partenaires canadiens des secteurs de la philanthropie, de la politique et du milieu des affaires afin d'assurer que les organisations dirigées par des Noirs et au service des Noirs disposent des ressources durables dont elles ont besoin pour avoir un impact significatif. La Fondation pour les communautés noires est dirigée par un groupe de travail composé de professionnels noirs dans les secteurs à but non lucratif, caritatif, philanthropique et du développement communautaire. Le groupe de travail est soutenu par un réseau croissant de leaders noirs et d'alliés à la grandeur du Canada.

À propos de la Fondation Laidlaw

La Fondation Laidlaw soutient les jeunes dont les vies ont été touchées par les systèmes de justice, d'éducation et de protection de l'enfance. Nous le faisons en investissant dans des idées novatrices et des initiatives communautaires, en organisant des rencontres, en plaidant pour le changement des systèmes, et en partageant des apprentissages dans l'ensemble du secteur.

À propos de la Fondation Inspirit

La Fondation Inspirit finance des projets médiatiques et artistiques qui s'inscrivent en faveur du changement social, soutient les jeunes créateurs de contenu et investit ses ressources en phase avec sa mission consistant à promouvoir l'inclusion et le pluralisme au Canada - en particulier en combattant la discrimination fondée sur l'ethnicité, la race ou la religion.

