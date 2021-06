Des fondations canadiennes de premier plan augmentent leurs investissements pour faire avancer la réconciliation

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - À l'occasion du premier anniversaire de la création du Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA), nous reconnaissons non seulement la vérité de l'héritage des pensionnats autochtones, mais aussi les efforts continus de réconciliation.

Lors de l'événement de clôture de la Commission de vérité et de réconciliation, en 2015, la Fondation Inspirit, la Fondation Laidlaw et la Fondation Sprott étaient parmi les premiers signataires de la Déclaration d'action de la communauté philanthropique. À l'époque, les signataires se sont engagés dans un voyage pour apprendre et se souvenir, pour comprendre et reconnaître, et pour participer, agir et servir de modèle dans notre processus continu de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.

Alors que nous continuons à apprendre, aujourd'hui nous agissons :

La Fondation Inspirit investit 1,9 million de dollars supplémentaires, sous la forme d'un transfert de capital d'un million de dollars et d'une subvention annuelle de 300 000 dollars par an pendant trois ans.

par an pendant trois ans. La Fondation Laidlaw investit 2,5 millions de dollars supplémentaires, sous la forme d'une contribution annuelle de 500 000 dollars par an pendant cinq ans.

par an pendant cinq ans. La Fondation Sprott investit 4 millions de dollars supplémentaires, soit un million par an pendant trois ans pour l'octroi de subventions, et un million supplémentaire qui sera investi à la discrétion du FRPA.

Avec un financement octroyé sous forme de dotation, les fondations Inspirit, Laidlaw et Sprott démontrent leur engagement à soutenir les efforts de soutien collectif du Fonds de résilience des peuples autochtones en faveur des communautés autochtones. Le transfert de capital constitue un geste concret de réconciliation qui aide à réécrire les relations.

Le Fonds de résilience des peuples autochtones ainsi que les fondations Inspirit, Laidlaw et Sprott estiment que la création d'une fondation à dotation est une étape importante dans le processus d'investissement dans l'intelligence, l'ingéniosité et l'avenir des communautés de l'île de la Tortue.

Citations

« Depuis plus de 20 ans, les peuples autochtones collaborent avec les fondations dans le but de faire évoluer le paysage philanthropique. Nous savions que nos communautés étaient déjà mal desservies et qu'avec l'arrivée de la pandémie, nous serions confrontés à des défis encore plus grands. Nous nous sommes associés à des fondations en vue de poser des gestes concrets et de répondre aux solutions communautaires. Au cours de la dernière année, nous avons recueilli plus de 15 millions de dollars pour soutenir des initiatives menées par des Autochtones. Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec les fondations Inspirit, Laidlaw et Sprott, et d'autres encore qui nous ont soutenus. Ensemble, nous changeons les pratiques de la philanthropie canadienne à l'endroit des communautés autochtones.

Wanda Brascoupé,

Kanien'keha, Skarù rę', Anishinabe

FRPA Victoria McKenzie Grant

Teme-Augama Anishnabai

FRPA

« Comme c'est le cas dans de nombreuses cultures autochtones, le partage des ressources en faveur du bien commun est au cœur de la culture de mon peuple, les Dénés. En tant que fondation, nous sommes ravis de partager nos ressources avec le FRPA en vue de soutenir l'autodétermination des peuples autochtones en matière de philanthropie auprès des communautés autochtones. »

Mitchell Anderson, président du conseil d'administration, Fondation Inspirit

« Nous sommes fiers de collaborer avec le FRPA, alors que nous continuons d'apprendre et de renforcer nos relations avec les communautés autochtones. Les ressources comptent dans cette relation. »

Sadia Zaman, PDG, Fondation Inspirit

« Travailler avec le FRPA est une occasion de nous associer aux fières traditions de générosité, d'ingéniosité et d'abondance des peuples autochtones de l'île de la Tortue. En tant que signataire de la Déclaration d'action de la communauté philanthropique, cette contribution permet à Laidlaw de démontrer son engagement en faveur d'une réconciliation significative. »

Jehad Aliweiwi, directeur général, Fondation Laidlaw

« Je pense qu'il est essentiel que la communauté philanthropique soutienne les peuples autochtones afin qu'ils assument un rôle prépondérant dans la prise de décisions dans les domaines qui affectent leurs vies et leurs communautés. La Fondation Sprott et ma famille sont inspirées par les solutions créatives qui émergent lorsque les personnes et les communautés disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre des idées nées à l'échelon local. C'est pourquoi la décision de contribuer au Fonds de résilience des peuples autochtones a été facile à prendre, et c'est aussi pourquoi nous encourageons les autres philanthropes à soutenir les organisations dirigées par des Autochtones. »

Juliana Sprott, directrice des dons financiers, Fondation Sprott

Liens connexes

Document d'information : http://bit.ly/Backgrounder-Fr-IPRF

À propos

À propos du Fond de résilience des peuples autochtones

Le Fonds de résilience des peuples autochtones est un effort mené par les Autochtones pour répondre aux besoins urgents des communautés autochtones tout en adoptant une vision à long terme en vue de renforcer leur résilience.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national assurant le leadership des 191 fondations communautaires locales du Canada. De concert avec les fondations communautaires de tout le pays, FCC aide à trouver des solutions locales visant à susciter des changements à l'échelle nationale sur les questions prioritaires pour les Canadiens. FCC crée un mouvement qui rassemble les fondations communautaires, les Canadiens et leurs partenaires dans le but de créer un avenir juste et durable.

À propos de la Fondation Inspirit

La Fondation Inspirit finance des projets médiatiques et artistiques qui s'inscrivent en faveur du changement social, soutient les jeunes créateurs de contenu et investit ses ressources en phase avec sa mission consistant à promouvoir l'inclusion et le pluralisme au Canada - en particulier en combattant la discrimination fondée sur l'ethnicité, la race ou la religion.

À propos de la Fondation Laidlaw

La Fondation Laidlaw soutient les jeunes dont la vie a été touchée par les systèmes de justice, d'éducation et de protection de l'enfance. Nous le faisons en investissant dans des idées novatrices et des initiatives communautaires, en organisant des rencontres, en plaidant pour le changement des systèmes, et en partageant des apprentissages dans l'ensemble du secteur.

À propos de la Fondation Sprott

La Fondation Sprott se consacre à la lutte contre l'itinérance et la faim au Canada. Nous soutenons des initiatives qui visent à renforcer l'autosuffisance et la dignité des personnes dans le besoin.

