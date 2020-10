OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le travail des firmes canadiennes de génie-conseil a été célébré jeudi, lors de la soirée virtuelle de remise des Prix canadiens du génie-conseil de 2020. Ainsi, vingt projets se sont mérité un Prix d'excellence pour leur qualité technique et leur contribution à la société. Il s'agit aussi bien de projets mettant en œuvre des solutions novatrices dans des régions reculées que de projets de restauration de bâtiments patrimoniaux, de conception de ponts emblématiques et de projets complexes dans le secteur de l'eau, des ressources naturelles ou de l'environnement.

Les Prix canadiens du génie-conseil, qui en sont à leur 52e édition cette année, sont présentés par l'Association des firmes de génie-conseil (AFGC) et le magazine Canadian Consulting Engineer. « Nous n'avons peut-être pas pu célébrer en personne cette année, mais ces réalisations et le travail incroyable de nos membres ont tout de même été reconnus virtuellement, a déclaré le président et chef de la direction de l'AFGC, John Gamble. Grâce à leur ingénuité et leur sens de l'innovation, les firmes de génie-conseil relient les collectivités entre elles, stimulent l'économie, protègent le public et améliorent la durabilité. Les répercussions et les avantages de leur travail sont durables, souvent incommensurables, et méritent d'être soulignés. » Les lauréats ont été choisis par les membres d'un jury indépendant s'étant distingués dans différents domaines.

Outre les Prix d'excellence, trois Prix spéciaux ont été remis à trois projets. Pour avoir démontré le plus haut degré de mérite et d'innovation technique, le prestigieux Prix Schreyer a été remis à SNC-Lavalin pour son projet intitulé Corridor du pont Samuel de Champlain, situé à Montréal, Québec. Pour avoir démontré une gestion environnementale remarquable, le Prix Un arbre à aimer a été remis à Morrison Hershfield pour son projet intitulé Édifice NX, Collège Humber, situé à Etobicoke, en Ontario. Pour avoir su démontrer comment le génie améliore la qualité de vie sociale, économique ou culturelle des Canadiens, le Prix de l'Ingénierie pour un Canada meilleur, a été remis à Accutech Engineering Inc. pour le projet intitulé École Arviligruaq Ilinniarvik, à Kugaaruk, au Nunavut.

Trois prix ont également été remis à des personnes qui se sont distinguées par leur incidence positive sur l'industrie et l'Association. Le Prix Beaubien 2020, décerné pour la contribution de toute une vie, a été remis à Andy Robinson, P.Eng., FEC, ancien président de l'AFGC et fondateur de Robinson Consultants Inc. La Bourse Allen D. Williams 2021, qui reconnaît l'engagement d'un jeune professionnel envers l'industrie du génie-conseil, a été décernée à Julie DiCicco, M.A.Sc., P.Eng., de chez Dillon Consulting Limited. Enfin, plus tôt cette semaine, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'AFGC, le Prix du président 2020 a été attribué à Sylvia Jungkind CIP, CRM, pour ses contributions à l'Association et à l'industrie du génie-conseil.

L'AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des services de génie aux secteurs public et privé. Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets de génie, ainsi que la prestation de conseils d'experts indépendants dans une vaste gamme de branches de l'ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d'informations sur l'AFGC et sur les Prix canadiens du génie-conseil 2020, visitez notre site Web, à www.acec.ca.

Canadian Consulting Engineer est un magazine de propriété privée destinée aux ingénieurs professionnels œuvrant à titre d'experts-conseils dans le domaine de la construction. Il est publié par Annex Business Media. On trouvera une description intégrale des projets primés dans le numéro d'octobre-novembre 2020 du magazine Canadian Consulting Engineer : www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/.

