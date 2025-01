Des facteurs exceptionnels bouleversent le calendrier d'ajustement des prix de la SAQ

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) souhaite expliquer les variations inhabituelles de prix qui auront un impact variable sur différentes catégories de produits. La SAQ effectue cette annonce dès maintenant afin d'offrir de la prévisibilité à ses clients. Deux ajustements de prix sont ainsi prévus d'ici la fin mars.

1er ajustement : 16 février 2025

Applicable sur : la majorité des produits vendus à la SAQ

Facteurs en cause :

la fin du congé de TPS au 15 février 2025;

initialement prévue pour entrer en vigueur le 2 février, l'augmentation de la majoration de la SAQ*, annoncée en novembre dernier, est reportée au 16 février pour l'arrimer avec la fin du congé temporaire de TPS. Rappelons que les vins à « petits prix » de moins de 12 $ sont exclus de la révision de la majoration.



*Précision : la majoration - soit la marge de profit que la société d'État applique sur les produits qu'elle vend - lui permet de couvrir ses coûts d'exploitation et de dégager un résultat net qu'elle remet entièrement au gouvernement du Québec.





le résultat des négociations du prix d'achat avec ses fournisseurs, tel que prévu au calendrier annuel;

l'augmentation des frais versés à Éco Entreprises Québec pour l'ancien régime de la collecte sélective, combinée aux effets de la modernisation de la collecte sélective, oblige la SAQ à assumer l'équivalent des coûts de deux années en une seule;

la variation des coûts de transport maritime et terrestre, liée notamment à la grève au Port de Montréal.

L'impact de ces différents facteurs pourrait se refléter ainsi :

Vin à 15 $ - Produit de France

$ % Hausse de la majoration de la SAQ 0,05 $ 0,3 % Hausse temporaire des coûts de transport 0,10 $ 0,7 % Hausse des frais liés à la collecte sélective 0,35 $ 2,3 % Total de la hausse 0,50 $ 3,3 %

En excluant les éléments exceptionnels et non récurrents (soit les coûts de transport et une partie des frais de collecte sélective), la hausse du prix pour cet exemple est de 1,3%.

Spiritueux à 45 $ - Produit de France

$ % Hausse de la majoration de la SAQ 1,50 $ 3,3 % Hausse temporaire des coûts de transport 0,25 $ 0,6 % Hausse des frais liés à la collecte sélective 0,25 $ 0,6 % Total de la hausse 2,00 $ 4,5 %

En excluant les éléments exceptionnels et non récurrents (soit les coûts de transport et une partie des frais de collecte sélective), la hausse du prix pour cet exemple est de 3,3%

Ces exemples ne tiennent pas compte des négociations avec les fournisseurs. Les ajustements finaux sur le prix de détail seront déposés dans SAQ.COM le 10 février prochain.

2e ajustement : 1er mars 2025

Applicable sur :

les produits dont le contenant sera consigné à compter du 1 er mars 2025 (plastique et aluminium);

mars 2025 (plastique et aluminium); les produits achetés par la SAQ en dollars américains (environ 2% des produits vendus à la SAQ);

certains produits des producteurs et embouteilleurs québécois.

Facteurs en cause :

la Contribution financière du producteur (CFP) servant à financer la mise en œuvre de la modernisation de la consigne;

la variation du taux de change américain;

le report de la consigne sur les contenants de verre oblige les producteurs et embouteilleurs québécois à assumer les coûts liés à la modernisation de la collecte sélective et ce, depuis le 1er janvier 2025. Ce changement de réglementation, basé sur la responsabilité élargie des producteurs, pourrait avoir un impact sur leur prix coûtant. Le cas échéant, pour leur donner le temps de s'adapter à ces nouvelles règles, la SAQ offre aux producteurs et embouteilleurs du Québec deux plages possibles (le 1er ou le 30 mars 2025) où ils peuvent soumettre une révision de prix coûtant relative à cette obligation, s'ils le souhaitent.

Les ajustements finaux sur le prix de détail seront déposés dans SAQ.COM le 24 février.

Les prix à la SAQ expliqués

L'étendue de l'offre de la SAQ et la qualité du service-conseil en succursale permettent à chaque client de trouver un produit qui répond à ses attentes en respect de son budget.

Pour en savoir plus sur l'ensemble des composantes du prix payé pour une bouteille de vin ou de spiritueux, visitez Les prix à la SAQ expliqués qui permet de mettre en lumière ce sujet de manière claire et transparente.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Relations médias, SAQ; Linda Bouchard, 514 916-0293, [email protected]; Laurianne Tardif, 418 409-2347, [email protected]