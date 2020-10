Des experts donnent leur opinion sur les lacunes du plan de retour à l'école de la province

TORONTO, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Dans la foulée de la décevante décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO), qui, pour des raisons de juridiction, a rejeté la plainte concernant les lacunes du plan du gouvernement en matière de santé et de sécurité pour la réouverture des écoles, les quatre principaux syndicats d'enseignement de l'Ontario se sont réunis pour rendre publics les renseignements qui auraient été présentés au moment de leur audience. Les quatre syndicats, soit l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), la Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO), sont encore pleinement convaincus que la CRTO aurait dû leur permettre de présenter des éléments de preuve concrets et le témoignage d'experts, pour prendre une décision sur le dossier en se fondant sur le bien-fondé des plaintes des syndicats.

Les experts que les syndicats se préparaient à faire témoigner auraient présenté des renseignements, fondés sur leur expertise professionnelle, concernant les normes provinciales sur la taille des classes et l'éloignement physique, les cohortes pour les élèves et le personnel enseignant, le port du masque, la ventilation et le transport des élèves. Si l'audience avait eu lieu, la CRTO aurait entendu des preuves convaincantes sur le manque de protocoles visant à assurer la santé et la sécurité des écoles de l'Ontario, en provenance du gouvernement provincial, au mépris de ses obligations au titre de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Dans ses remarques, la Dre Amy Greer, chaire de recherche du Canada en modélisation de maladies des populations et professeure agrégée, au département de médecine des populations à l'Université de Guelph, a dit : « Comme résultat du relâchement des restrictions sur les rassemblements au cours des mois de l'été, la rentrée scolaire en Ontario a coïncidé avec une augmentation de la propagation de la COVID-19 dans les communautés. Plus que jamais, il est d'une importance critique de mettre pleinement en œuvre les mesures de contrôle et de prévention de l'infection qui sont nécessaires pour réduire le risque de propagation du SRAS-CoV-2 dans les écoles. Ces mesures incluent la nécessité de réduire la taille des classes pour améliorer l'éloignement physique et d'établir de plus petites cohortes pour les élèves et le personnel dans les salles de classe de l'Ontario ».

De plus, le gouvernement provincial a omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du personnel et des élèves dans les écoles en n'exigeant pas que les systèmes de filtration et de ventilation soient mis à niveau. Le Dr Jeffrey Siegel, professeur au département de génie civil et minier à l'Université de Toronto, a ajouté : « La pandémie de la COVID-19 nous a donné l'occasion de s'assurer que nos espaces scolaires soient aussi sécuritaires que possible pour les élèves et le personnel. La filtration et la ventilation sont des composantes importantes d'une stratégie globale d'atténuation des risques. Les documents sur la réouverture des écoles de la American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) offrent une approche fondée sur les faits, reconnue à l'échelle mondiale, qui devait être appliquée à toutes les écoles de l'Ontario ».

Dans ses commentaires, le Dr David Fisman, épidémiologiste à la Dalla Lana School of Public Health de l'Université de Toronto et expert-conseil en maladies infectieuses pour le Réseau universitaire de santé, a indiqué que : « Nous voulons tous voir une rentrée réussie en Ontario. C'est pourquoi le port du masque et la diminution de la taille des classes sont d'une si grande importance pour protéger la santé des enfants, la santé des travailleuses en éducation et des travailleurs en éducation et la santé de toutes nos communautés ».



Il est possible de consulter les rapports des trois experts au https://bit.ly/3jEVuEB, https://bit.ly/2GIs9uv ou au https://bit.ly/33EzSmh

En dépit du revers subi à la CRTO, les quatre principaux syndicats d'enseignement continueront de demander que le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et le gouvernement Ford fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre les écoles aussi sécuritaires que possible, particulièrement à un moment où nous voyons une augmentation marquée des cas de COVID-19 dans nos communautés. Nos élèves et nos éducatrices et éducateurs, ainsi que leurs familles, ne méritent rien de moins.

