Des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu représenteront le Canada à la finale internationale du Trophée RobotFly

À la finale canadienne qui a eu lieu le 22 février à l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA), cette dernière, le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne ainsi que le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sont arrivés respectivement en première, deuxième et troisième position des collèges participants. Des gagnantes et gagnants des trois cégeps s'étant le mieux classés représenteront le Canada lors de l'épreuve internationale qui aura lieu en mars prochain, à Cluses en France. Olivier Lefebvre, Gabriel Maisonneuve et Simon Guérin, finissants au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, s'envoleront vers la France prochainement avec leurs compatriotes de la délégation canadienne.

Lors de la finale canadienne, quatorze équipes formées de trois finissantes et finissants en Techniques de génie mécanique et d'un représentant du domaine industriel ont tenté de vaincre la montre dans la programmation et l'installation d'une cellule robotisée mobile visant à lancer la production d'une machine à commande numérique. Cet événement visait à promouvoir la robotique auprès des jeunes de niveau collégial et des entreprises ainsi qu'à valoriser la collaboration entre le domaine scolaire et industriel, et ce, jusqu'au niveau international.

Il va sans dire, qu'une fois encore, cet événement a connu un vif succès et a su rallier enseignants, industriels et étudiants dans une compétition amicale enlevante!

À propos du Groupe Claret

Basées en Amérique du Nord et au cœur de l'Europe, les deux divisions du Groupe Claret sont spécialisées en conception et en fabrication de machines spéciales, en automatisation de production et en usinage de composantes complexes. Depuis presque 40 ans, Groupe Claret offre une réponse rapide et adaptée dans le développement de solutions en phase, avec les exigences de plus en plus sévères des marchés dans des domaines variés.

À propos du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est le seul établissement d'enseignement supérieur dans le Haut-Richelieu. En 2018, le Cégep fêtait ses 50 ans, mais il est présent depuis plus de 100 ans dans la communauté, et ce, depuis la création du Séminaire. Aujourd'hui, l'établissement accueille plus de 3 200 élèves dans 17 programmes d'études préuniversitaires et techniques, et près de 2 700 adultes dans le secteur de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises.

