MISSISSAUGA, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) et une coalition d'entreprises phares du Canada ont fait part de leur engagement solidaire à l'égard de l'adoption de quatre mesures stratégiques afin de protéger l'environnement et veiller à réserver un avenir durable, équitable et sain à tous les Canadiens.

À l'heure actuelle, les entreprises qui ont signé cet engagement à l'égard de la durabilité comprennent les Aliments Maple Leaf, le CN et Celestica Inc.

Leurs engagements harmonisés à l'Accord de Paris sur les changements climatiques couvrent quatre domaines essentiels qui seront abordés par chaque signataire dans le cadre de sa propre stratégie en matière de durabilité :

Réduction des émissions de carbone : Nous reconnaissons la menace du changement climatique et leurs répercussions dévastatrices sur l'avenir de la planète. Nous convenons que le besoin d'agir est urgent et nous nous engageons à réduire énergiquement nos émissions de gaz à effet de serre, alors que nous faisons la transition à une économie à faibles émissions de carbone.



Établissement de cibles basées sur la science : Nous faisons tous partie des huit entreprises canadiennes et des 526 sociétés à l'échelle mondiale à avoir établi des objectifs de réduction de nos émissions fondés sur les cibles basées sur la science de l'initiative Science Based Targets qui sont harmonisées à l'Accord de Paris sur les changements climatiques et sur la science climatique. Nous sommes persuadés que les corporations peuvent jouer un rôle de premier plan sur la réduction des gaz à effet de serre mondiaux et nous avons établi des cibles alignées à la science climatique afin que notre croissance soit à l'épreuve du temps.



Gérance des ressources : Nous nous sommes engagés à assurer que l'exploitation de nos entreprises respectives adopte des pratiques durables afin de veiller à ce que nos produits et services soient obtenus de sources, fabriqués et distribués de manière responsable aux habitants du Canada . Nous croyons qu'il convient de veiller à un avenir sain et à une planète en santé pour les générations futures et nous promettons de minimiser notre empreinte environnementale et de restaurer la planète.



Rapports sur la durabilité : Nous mesurons notre rendement et nous faisons rapport sur nos initiatives de réduction d'émissions afin d'assurer le suivi de nos progrès et de confirmer notre responsabilité organisationnelle et notre transparence auprès des Canadiens.

« En 2019, les Aliments Maple Leaf est devenue la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde et la seule entreprise alimentaire au Canada à adopter des cibles d'émissions basées sur la science qui sont harmonisées aux objectifs de l'Accord de Paris sur les changements climatiques, affirme Michael McCain, président et chef de la direction chez les Aliments Maple Leaf. Si nous pouvons le faire, les autres le peuvent aussi. Nous sommes fiers d'être un chef de file en matière de durabilité et nous exhortons les organisations canadiennes à se joindre à nous en établissant cet objectif ambitieux et en prenant des mesures significatives afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de prendre bien soin de la planète afin d'en faire une meilleure planète pour tous. »



L'engagement envers la durabilité répond directement au fait que les Canadiens sont persuadés que les entreprises ont la responsabilité d'adopter des changements environnementaux positifs. En effet, une étude récente menée par Angus Reid a révélé que 91 % des Canadiens s'attendent à ce que les entreprises fassent leur part pour protéger l'environnement et réduire les émissions de carbone et que 88 % croient que les entreprises devraient faire davantage pour protéger l'environnement.



« Nous sommes fiers de servir quotidiennement les Nord-Américains et de reconnaître que nous avons la responsabilité d'agir dans l'intérêt des générations à venir, explique Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. À titre d'entreprise historique qui a joué un rôle dans la création de la nation et de moteur de commerce moderne, nous sommes motivés à assurer à tous les Canadiens un avenir durable sur le plan environnemental en offrant des solutions de transport durable à nos clients et à nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous sommes engagés à jouer un rôle essentiel dans la transition à une économie à faibles émissions de carbone. »

Le changement climatique est une préoccupation publique et les communications transparentes en matière de durabilité sont une composante clé de n'importe quel engagement organisationnel à l'égard de la durabilité. Les communications transparentes et continues démontrent aux Canadiens que les organisations se sont engagées à apporter des changements environnementaux positifs et à faire immédiatement face à la crise climatique.



« Depuis 10 ans, la durabilité a été intégrée dans tout ce que nous faisons et nous croyons fermement que nos objectifs peuvent être atteints, non pas par une personne ou une organisation seule, mais par la force du nombre, dit Rob Mionis, président-directeur général de Celestica Inc. La collaboration est au cœur de notre stratégie de durabilité et nous sommes fiers de nous unir à ces entreprises canadiennes ambitieuses afin de prendre position contre le changement climatique et encourager d'autres entreprises à se joindre à nous dans notre engagement en faveur du développement durable. »

Les organisations intéressées à se joindre à cet engagement à l'égard de la durabilité pourront communiquer avec les Aliments Maple Leaf à la ligne info-média à l'adresse courriel [email protected] ou trouver de plus amples renseignements au sujet de l'initiative Science Based Targets au sciencebasedtargets.org.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Le chef de la direction des Aliments Maple Leaf, Michael McCain, et les dirigeants en matière de durabilité chez les Aliments Maple Leaf sont disponibles pour commenter et accorder des entrevues sur l'engagement de l'entreprise à l'égard de la durabilité. Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec la ligne info-média à l'adresse: [email protected]

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l'extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Pour plus de renseignements ou les demandes d'entrevues, veuillez communiquer avec : Jonathan Abecassis, Directeur principal, Relations avec les médias, au (514) 399-7956 [email protected] ou Paul Butcher, Vice-président, Relations avec les investisseurs, au (514) 399-0052 [email protected]



À propos de Celestica Inc.

Celestica habilite les meilleures marques mondiales. Par le biais de notre approche reconnue centrée sur le client, nous nous associons avec les entreprises de pointe dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des communications, de l'activité d'entreprise, des technologies de la santé, de l'industriel, des biens d'équipement et de l'énergie afin d'offrir des solutions à leurs défis les plus complexes. En tant que leader en design, en fabrication, en plateforme matérielle et en solutions pour la chaîne d'approvisionnement, Celestica apporte son expertise internationale et ses connaissances à toutes les étapes du développement de produits - du stade de la réalisation à la production à grande échelle et aux services après-vente. Disposant d'équipes talentueuses à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, nous imaginons, élaborons et livrons un avenir meilleur auprès de nos clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.celestica.com.



Pour les demandes d'entrevue, veuillez contacter : Celestica Global Communications, (416) 448-2200, [email protected], Celestica Investor Relations (416) 448-2211, [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur le rendement environnemental, la durabilité et les stratégies, initiatives, engagements et efforts de réduction d'émissions de chaque entreprise participante, ainsi que sur leur efficacité prévue. En ce qui concerne chaque entreprise participante, de tels énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles et les hypothèses de la gestion de telles entreprises et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs (dont bon nombre d'entre eux relèvent d'événements futurs) qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent considérablement de ceux exprimés dans de tels énoncés, y compris, entre autres, les risques et les facteurs liés à : la capacité de telle entreprise de mettre en œuvre, tel que projeté, les actions requises pour réaliser les réductions des émissions et les engagements en matière de durabilité; l'efficacité de telles mesures; la modification des exigences considérées comme étant nécessaires par la science climatique pour réaliser les objectifs de l'Accord de Paris; le coût de la mise en œuvre des mesures voulues; les répercussions de l'évolution de la législation, les initiatives réglementaires et la responsabilité sociale et généralement, les initiatives en matière de durabilité; ainsi que les risques liés au rendement opérationnel de chaque entreprise participante. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles, mais il ne peut y avoir aucune assurance de réalisation des résultats ou des développements anticipés par chaque entreprise. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur diverses hypothèses, y compris la capacité de chaque entreprise participante de réussir à : mettre en œuvre les initiatives de durabilité prévues; investir dans l'énergie renouvelable; améliorer la collaboration interfonctionnelle relativement aux solutions durables; et engager entièrement sa chaîne de valeur dans les pratiques de durabilité environnementale, ainsi que les hypothèses liées à l'efficacité et l'incidence de ces actions prévues et des cibles basées sur la science. Alors que chaque entreprise participante croit que ces hypothèses sont raisonnables dans les circonstances actuelles, elles pourraient s'avérer imprécises, ce qui pourrait produire des résultats réels considérablement (et négativement) différents de ceux qui auraient été réalisés si ces hypothèses avaient été précises. Les énoncés prospectifs sont exprimés en fonction de la date à laquelle ils ont été prononcés et, sauf lorsque c'est requis par les lois qui s'appliquent, chaque entreprise participante rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelle information, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs dans la présente sont expressément qualifiés par ces avertissements. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses et les risques susceptibles d'entraîner des résultats considérablement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs indiqués dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter les états publiés par chaque entreprise participante.

Pour les Aliments Maple Leaf Inc., veuillez consulter son rapport de gestion pour l'année prenant fin le 31 décembre 2019, sa Notice annuelle la plus récente (tous les deux disponibles sur SEDAR au www.sedar.com) et son plus récent rapport sur la durabilité disponible sur www.mapleleaffoods.com.

Pour Celestica Inc., veuillez consulter son plus récent rapport de gestion et d'analyse d'état financier et de résultats opérationnels, ainsi que son plus récent rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (au www.sec.gov), et le cas échéant, aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (au www.sedar.com), ainsi que les rapports subséquents sur le Formulaire 6-K fournis à la U.S. Securities and Exchange Commission (au www.sec.gov) et le cas échéant, aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (au www.sedar.com).

Pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, il convient de faire référence au Rapport de gestion dans les rapports annuel et intérimaires du CN, à la Notice annuelle de 2019 et au formulaire 40-F, déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et des É.-U. sur SEDAR au www.sedar.com, ainsi que le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission au www.sec.gov par le biais d'EDGAR et disponibles sur le site Web du CN au https://www.cn.ca/fr/investisseurs/.

Techniques d'enquête

Les 21 et 22 septembre 2020, Angus Reid a effectué un sondage omnibus parmi 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur -- qui mesure la variabilité d'échantillonnage -- est de +/- 2,53 %, 19 fois sur 20.

