Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, accompagné de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé un investissement fédéral de plus de 17 millions de dollars visant à aider 11 entreprises de pointe de la région d'Edmonton à accéder aux ressources, aux capitaux et au soutien dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et offrir leurs produits et services sur de nouveaux marchés.

Ces entreprises jouent un rôle crucial dans des secteurs clés de l'économie albertaine, notamment la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques.

AltaML reçoit 2 580 000 $ pour accroître sa capacité de développement commercial et de marketing et pour offrir des solutions améliorées basées sur l'intelligence artificielle qui aident les clients à améliorer leur productivité, à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité.

reçoit 2 580 000 $ pour accroître sa capacité de développement commercial et de marketing et pour offrir des solutions améliorées basées sur l'intelligence artificielle qui aident les clients à améliorer leur productivité, à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité. Dryrun reçoit 250 000 $ pour améliorer son logiciel de modélisation financière et lancer de nouvelles activités de vente et de marketing afin d'accroître sa part du marché mondial.

reçoit 250 000 $ pour améliorer son logiciel de modélisation financière et lancer de nouvelles activités de vente et de marketing afin d'accroître sa part du marché mondial. EC Labs reçoit 350 000 $ pour étendre la fabrication et la vente de ses produits à de nouveaux marchés internationaux.

reçoit 350 000 $ pour étendre la fabrication et la vente de ses produits à de nouveaux marchés internationaux. Landmark Group of Companies reçoit 1 000 000 $ pour établir une micro-usine pilote qui augmente l'efficacité de la construction de maisons en utilisant des robots dotés d'intelligence artificielle pour fabriquer des composants de maison de précision.

reçoit 1 000 000 $ pour établir une micro-usine pilote qui augmente l'efficacité de la construction de maisons en utilisant des robots dotés d'intelligence artificielle pour fabriquer des composants de maison de précision. PBG BioPharma reçoit 5 390 000 $ pour accroître sa capacité de fabrication biopharmaceutique et mettre au point de nouveaux produits de santé et médicaments naturels qui contribueront à augmenter les ventes nationales et mondiales.

reçoit 5 390 000 $ pour accroître sa capacité de fabrication biopharmaceutique et mettre au point de nouveaux produits de santé et médicaments naturels qui contribueront à augmenter les ventes nationales et mondiales. RJ MacLean Inc. reçoit 671 750 $ pour mettre au point, lancer et commercialiser un système de nettoyage de réservoirs industriels plus efficace et plus performant appelé « The Osprey ».

reçoit 671 750 $ pour mettre au point, lancer et commercialiser un système de nettoyage de réservoirs industriels plus efficace et plus performant appelé « The Osprey ». RUNWITHIT Synthetics reçoit 900 000 $ pour adapter et commercialiser sa plateforme de modélisation synthétique basée sur l'intelligence artificielle afin de mieux soutenir la modélisation de la transition vers une énergie propre et d'augmenter les ventes.

reçoit 900 000 $ pour adapter et commercialiser sa plateforme de modélisation synthétique basée sur l'intelligence artificielle afin de mieux soutenir la modélisation de la transition vers une énergie propre et d'augmenter les ventes. Sidekick reçoit 455 000 $ pour mettre au point de nouveaux produits médicaux de soulagement et de récupération musculaire et lancer des campagnes de marketing numérique pour augmenter les ventes sur de nouveaux marchés.

reçoit 455 000 $ pour mettre au point de nouveaux produits médicaux de soulagement et de récupération musculaire et lancer des campagnes de marketing numérique pour augmenter les ventes sur de nouveaux marchés. Smart Access reçoit 250 000 $ pour accroître les fonctionnalités et les ventes de sa plateforme logicielle qui réduit le roulement du personnel, augmente l'efficacité et augmente les ventes en facilitant l'accès, l'apprentissage et l'exécution des tâches pour les travailleurs de première ligne.

reçoit 250 000 $ pour accroître les fonctionnalités et les ventes de sa plateforme logicielle qui réduit le roulement du personnel, augmente l'efficacité et augmente les ventes en facilitant l'accès, l'apprentissage et l'exécution des tâches pour les travailleurs de première ligne. Sparrow Connected reçoit 1 420 500 $ pour améliorer ses technologies et lancer de nouvelles activités de marketing visant à promouvoir son tout nouveau marché de communication d'entreprise multiplateforme.

reçoit 1 420 500 $ pour améliorer ses technologies et lancer de nouvelles activités de marketing visant à promouvoir son tout nouveau marché de communication d'entreprise multiplateforme. The Organic Box reçoit 818 124 $ pour adapter le service de livraison d'aliments The Güd Box afin d'améliorer l'accès à des produits frais, abordables et de saison pour les familles vulnérables à faible revenu et les nouvelles familles canadiennes.

En outre, trois des principaux moteurs d'innovation d'Edmonton reçoivent également des fonds afin de créer des possibilités pour les entreprises locales.

Innovate Edmonton reçoit 779 310 $ pour « Capital City Pilots », une nouvelle collaboration avec la Ville d' Edmonton visant à élaborer, à promouvoir et à commercialiser un modèle d'approvisionnement permettant aux petites et moyennes entreprises de mettre à l'essai leurs technologies novatrices en utilisant les biens appartenant à la Ville d' Edmonton .

reçoit 779 310 $ pour « Capital City Pilots », une nouvelle collaboration avec la Ville d' visant à élaborer, à promouvoir et à commercialiser un modèle d'approvisionnement permettant aux petites et moyennes entreprises de mettre à l'essai leurs technologies novatrices en utilisant les biens appartenant à la Ville d' . Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) reçoit 1 391 700 $ pour mettre au point un réseau 5G autonome et une unité mobile 5G qui permettront aux entreprises et aux partenaires industriels de mettre à l'essai de nouveaux produits et services 5G révolutionnaires.

reçoit 1 391 700 $ pour mettre au point un réseau 5G autonome et une unité mobile 5G qui permettront aux entreprises et aux partenaires industriels de mettre à l'essai de nouveaux produits et services 5G révolutionnaires. Startup TNT reçoit 780 000 $ pour organiser et présenter des sommets sur l'investissement qui renforcent l'écosystème des entreprises en démarrage et l'accès aux capitaux en Alberta et en Saskatchewan .

L'investissement fédéral total de 17 036 384 $ devrait permettre de créer 882 emplois qui contribueront à faire progresser l'économie albertaine.

« Lorsque les innovateurs et les entrepreneurs de l'Alberta ont besoin d'un peu de soutien pour se développer, notre gouvernement est là pour les aider à réussir. Nous voulons voir les entreprises d'Edmonton et de toute la province prospérer dans un environnement mondial concurrentiel, et l'investissement d'aujourd'hui en témoigne. Le soutien apporté à ces entreprises de pointe contribuera à créer des emplois de haute qualité pour les Albertains et à renforcer la position d'Edmonton en tant que centre d'innovation et de technologie, tant au niveau national que mondial. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les écosystèmes technologiques et entrepreneuriaux de l'Alberta ne cessent de placer la barre plus haut en matière d'innovation, de résilience et de leadership international. L'annonce faite aujourd'hui offrira les ressources et le soutien dont les entreprises à forte croissance d'Edmonton ont besoin pour prendre de l'expansion et tirer parti des possibilités offertes sur le marché international, ce qui aura pour effet de stimuler l'économie régionale, de créer des emplois bien rémunérés et de soutenir la compétitivité mondiale. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« En collaboration avec nos homologues fédéraux, le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir des organisations avant-gardistes. La diversification est au cœur du plan de relance de l'Alberta, et nous la poursuivons dans des secteurs de croissance clés comme la technologie et l'innovation. Nous continuerons à soutenir ces entreprises et ces organisations afin de diversifier et de faire croître notre économie, d'attirer des investissements et de créer des emplois. »

- Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta

« La ville d'Edmonton est réputée pour être un formidable carrefour d'affaires pour les entrepreneurs qui prennent de l'expansion et offrent le meilleur de notre ville aux marchés mondiaux. Ce financement nous permet de libérer encore plus de potentiel et d'utiliser la ville comme un laboratoire vivant donnant aux entrepreneurs la chance de tester leurs idées. Grâce aux nombreux soutiens et à nos politiques d'ouverture aux entreprises, il est manifeste qu'Edmonton accueille l'innovation, l'expérimentation et la découverte. Merci au gouvernement fédéral de continuer à soutenir Edmonton et sa revitalisation économique. »

- Maire Amarjeet Sohi, Ville d'Edmonton

« Ce soutien de PrairiesCan permet à RUNWITHIT, une entreprise autochtone certifiée, primée à l'échelle mondiale et dirigée par des femmes, d'accélérer les avenirs transformateurs et convergents en matière d'énergie, de mobilité et de résilience. Nous nous réjouissons à l'idée de faire croître notre équipe et nos succès en matière de développement commercial. »

- Myrna Bittner, directrice générale et fondatrice, RUNWITHIT Synthetics

« Le soutien financier de PrairiesCan est un coup de pouce important pour PBG BioPharma à un moment critique de sa croissance rapide. Nous sommes très fiers de pouvoir déployer et renforcer notre innovation en matière de produits et de technologies, ainsi que notre fabrication et notre commercialisation, afin d'attirer et de retenir des talents notables et de devenir un fabricant et un promoteur biopharmaceutique de premier plan au Canada. »

- Jacqueline Shan, directrice générale, PBG BioPharma

« Trouver un logement abordable est l'un des plus grands défis auxquels de nombreux Canadiens ont été confrontés au cours de la dernière décennie. La micro-usine pilote soutenue par le financement de PrairiesCan présentera une solution évolutive et agile qui redéfinit la construction de logements, crée de nouvelles catégories d'emplois, réduit considérablement les déchets et, en fin de compte, permet de construire plus de logements beaucoup plus rapidement pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de logements abordables et durables. »

- Reza Nasseri, directrice générale, Landmark Group of Companies

« À Innovate Edmonton, nous faisons de notre ville une capitale mondiale de l'innovation, nous accélérons l'innovation liée aux défis mondiaux et nous offrons des services d'encadrement et d'orientation aux entreprises en démarrage afin qu'elles puissent accéder à de nouveaux marchés et à des investissements éclairés. Grâce à ce financement fédéral visionnaire, nous lançons Capital City Pilots en collaboration avec la Ville d'Edmonton, dans le but de fournir aux entreprises participantes un client municipal phare à mettre en valeur sur la scène internationale, de stimuler l'innovation au sein de notre ville et de faire rayonner l'innovation dans la sphère publique. »

- Catherine Warren, directrice générale, Innovate Edmonton

« La puissance transformatrice de la technologie 5G débloque l'innovation pour l'industrie et crée des emplois bien rémunérés ici, dans la région d'Edmonton. Cet investissement stratégique permettra de développer et d'améliorer l'espace de recherche appliquée du NAIT axé sur la 5 G, donnant ainsi aux entrepreneurs et aux innovateurs la possibilité de mettre leur technologie à l'essai dans un réseau 5G autonome et de pointe situé dans le centre de productivité et d'innovation du NAIT. »

- Laura Jo Gunter, présidente et directrice générale, Northern Alberta Institute of Technology

Faits en bref

Le financement de PrairiesCan accordé à 11 entreprises d' Edmonton et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance.

et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance. Le programme Croissance et productivité des entreprises soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le financement de PrairiesCan accordé à Innovate Edmonton, NAIT et Startup TNT provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux, qui vise à créer, à faire grandir et à nourrir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises.

