« La pandémie mondiale met plus que jamais en lumière l'importance de la reconnaissance et du soutien de l'innovation locale. Mitacs est extrêmement fier de la créativité et de l'ingéniosité sans faille dont font preuve les jeunes entrepreneurs de notre réseau », a déclaré le PDG et directeur scientifique de Mitacs, John Hepburn, en se référant à un sondage qui indique que près de deux stagiaires Mitacs sur 10 décident de lancer leur propre entreprise. « Non seulement leurs inventions aideront le Canada à se relever de cette crise à long terme, mais avec un investissement continu dans le talent et la recherche et développement, elles nous permettront d'asseoir notre position au sein de l'économie mondiale de l'innovation. »

« Félicitations aux entrepreneurs récompensés aujourd'hui. Votre travail assidu et votre persévérance, associés à vos excellentes idées, contribuent à positionner le Canada en tant que chef de file de l'innovation mondiale », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Mitacs joue un rôle essentiel afin de mettre en relation les entreprises et les établissements d'enseignement avec les étudiants postsecondaires canadiens pour apporter des solutions de pointe aux défis du monde actuel. Notre gouvernement est fier de soutenir le travail passionnant accompli par Mitacs et nos entrepreneurs. »

Voici les cinq récipiendaires des Prix des entrepreneurs Mitacs 2020 :

Entrepreneur remarquable : Miayan Yeremi, 31 ans, stagiaire Mitacs et étudiant au doctorat au Département de génie mécanique de l'Université de la Colombie-Britannique, et cofondateur de l'entreprise BarrelWise Technologies basée à Vancouver. Son entreprise a inventé une technologie révolutionnaire qui fournit aux viticulteurs des informations automatisées inédites qui leur permettent de savoir exactement ce qu'il se passe dans chaque fût de chêne de leur cave. Cette tâche est généralement réalisée manuellement et une étude démontre qu'elle peut être accomplie jusqu'à 74 pour cent plus rapidement grâce à la technologie de l'entreprise.

Entrepreneur à impact mondial : Sheamus MacDonald, 30 ans, stagiaire Mitacs et étudiant à la maîtrise au Département des études marines de l'Université Memorial de Terre-Neuve ainsi que président et cofondateur de l'entreprise Sedna Technologies basée à Dalhousie. Sheamus MacDonald fait avancer l'industrie de la pêche avec le premier système mobile haute technologie au monde qui permet de réduire les pertes de la pêche, d'augmenter les revenus et d'apporter de la transparence à la chaîne d'approvisionnement des produits de la mer, de l'océan à l'assiette en identifiant, en suivant et en surveillant les conditions en temps réel des produits, dès le quai.

Entrepreneur écologique : Raghavender Sahdev, 26 ans, ancien stagiaire Mitacs à l'Université de Toronto qui a ensuite obtenu sa maîtrise en informatique à l'Université York, avant de devenir aujourd'hui président et PDG de l'entreprise NuPort Robotics basée à Toronto. Raghavender Sahdev est récompensé pour le lancement de la première entreprise de camionnage autonome au Canada qui utilisera des véhicules électriques écoresponsables sans conducteur pour faire la navette sur de courtes distances entre les centres de distribution, les entrepôts et les ports. Son entreprise entend changer la manière dont les détaillants, les fabricants et les entreprises logistiques déplacent les marchandises.

Entrepreneure agente de changement : Andrée-Ann Adam, 27 ans, ancienne stagiaire de Mitacs et étudiante à la maîtrise au Département de microbiologie de l'Université Laval, ainsi que présidente et cofondatrice de l'entreprise Animora basée à Québec. Andrée-Ann Adam comble une lacune du marché des soins pour animaux de compagnie en lançant un gel dentaire inédit entièrement naturel pour les chiens et les chats. Il s'agit du seul produit sur le marché qui lutte à la fois contre l'inflammation des gencives et les infections bactériennes.

Entrepreneure sociale et Prix du concours de pitch (commandité par Startup Canada) : Azadeh Dastmalchi, 34 ans, stagiaire de Mitacs et candidate au doctorat au Département de génie biomédical de l'Université d'Ottawa ainsi que PDG et cofondatrice de l'entreprise VitalTracer basée à Montréal. Azadeh Dastmalchi est récompensée pour le lancement de son produit qui permet d'améliorer la sécurité et la santé de tous. Première en son genre, sa montre médicale intelligente est capable de mesurer de manière continue les cinq signes vitaux et de fournir une surveillance cardiaque en un seul dispositif. Elle sert également de solution permettant de prédire et de surveiller les premiers stades de la COVID-19.

Faits en bref :

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada . En partenariat avec des établissements d'enseignement, nous trouvons des solutions basées sur la recherche pour répondre aux défis de nos partenaires.

. En partenariat avec des établissements d'enseignement, nous trouvons des solutions basées sur la recherche pour répondre aux défis de nos partenaires. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement de l' Alberta , le gouvernement de la Colombie-Britannique, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l' Ontario , Innovation PEI, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan , le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador et le gouvernement du Yukon .

ainsi que le gouvernement de l' , le gouvernement de la Colombie-Britannique, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l' , Innovation PEI, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la , le gouvernement de Terre-Neuve-et- et le gouvernement du . Les Prix des entrepreneurs Mitacs 2020 sont commandités par Ciena et Startup Canada.

