NEW YORK, 4 novembre 2021 /CNW/ - FitwelMD, le système de certification des immeubles sains exploité par le Center for Active Design (CfAD), a le plaisir d'annoncer que des entreprises de premier plan, dont Gestion de placements Manuvie, JBG SMITH, Boston Properties (BXP), QuadReal, BentallGreenOak (BGO), Green Cities Company, Gaedeke Group et Miron Construction ont continué d'élargir la mise en œuvre du module Viral Response (VRM), protégeant la santé et le bien-être des occupants dans 111 actifs totalisant 2 8416 505 pieds carrés au troisième trimestre. L'applicabilité du VRM est démontrée par la diversité des propriétés couvertes par ces certifications, y compris les immeubles de bureaux, les immeubles multirésidentiels et les commerces de détail.

Gestion de placements Manuvie, Miron Construction et Green Cities ont tous certifié leurs politiques au niveau de l'entité au cours du trimestre; Miron est en voie d'obtenir l'approbation de sa mise en œuvre dans sept actifs et Gestion de placements Manuvie a déjà obtenu l'approbation pour quatre actifs. En outre, BXP, BGO, JBG SMITH, QuadReal et Gaedeke Group ont continué de progresser vers la mise en œuvre du VRM dans leurs portefeuilles depuis qu'ils ont obtenu leurs certifications au niveau de l'entité, BXP ayant obtenu l'approbation pour un total de 106 propriétés; BGO obtenant l'approbation de 83 actifs au total; JBG SMITH obtenant l'approbation de 55 actifs au total; QuadReal obtenant l'approbation de 24 actifs au total; et Gaedeke Group approuvant un actif au troisième trimestre.

Regan Smith, chef, Développement durable en immobilier à Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Nous sommes guidés par nos valeurs et notre engagement à favoriser la santé et le bien-être des employés, des clients et des collectivités. En nous attaquant aux défis associés à la transmission des virus, nous reconnaissons le rôle important que les gestionnaires immobiliers peuvent jouer pour offrir des espaces plus sécuritaires et plus sains dans nos immeubles. »

Kim Pexton, vice-présidente du développement durable de JBG SMITH a ajouté : « La certification au niveau des actifs pour notre portefeuille d'immeubles de bureaux commerciaux était une prochaine étape évidente après nos accomplissements au niveau de l'entité. La santé et le bien-être de nos locataires sont extrêmement importants pour nous, et cette certification leur donne l'assurance que nos protocoles et que nos processus d'intervention en cas de pandémie sont déployés de manière équitable dans tous nos immeubles. »

Les progrès réalisés par ces entreprises reflètent la façon dont les entreprises avant-gardistes continuent de tenir compte de la santé et du bien-être dans leurs stratégies ESG plus vastes. De nombreuses études évaluées par des pairs ont démontré la corrélation directe entre l'accent mis sur la santé des occupants et un rendement financier solide. En fait, deux études publiées dans le Journal of Occupational and Environmental Medicine ont révélé que les entreprises dotées de solides programmes de santé et de bien-être des employés ont nettement dépassé l'appréciation de l'indice S&P 500.

Joanna Frank, présidente et chef de la direction du Center for Active Design, qui exploite Fitwel, a déclaré : « De plus en plus de données probantes continuent de renforcer le lien entre les environnements optimisés pour la santé, le bien-être et le rendement financier des entreprises qui les possèdent et qui les exploitent. Ces données contribuent à susciter une demande soutenue pour le VRM parmi tous les types d'entreprises et de zones géographiques, en particulier lorsque davantage d'employés commencent à retourner au bureau. Au-delà de la pandémie, il est évident que les gens ont été conditionnés à penser différemment au lien entre leur environnement et leur santé, et nous sommes convaincus que ces initiatives continueront de jouer un rôle de premier plan dans les investissements ESG des entreprises à l'avenir. »

Créées en réponse à la pandémie de COVID-19, les stratégies avancées dans le VRM ont été élaborées avec la contribution d'un groupe diversifié d'experts en santé publique provenant d'établissements de premier plan comme le Centre médical Irving de l'Université Columbia et l'Université de technologie du Queensland, et ont fait l'objet d'un prototypage par des chefs de file de l'industrie. Le module fournit des solutions stratégiques clés en main qui permettent aux entreprises d'adopter de façon transparente les stratégies de Fitwel pour une approche à multiples facettes visant à optimiser la santé et le bien-être dans l'ensemble de leurs propriétés.

Contrairement à d'autres solutions qui proposent des approches plus générales de l'atténuation des virus, le VRM de Fitwel a établi de meilleures pratiques de communication spécifiques que les entreprises doivent suivre en établissant les exigences minimales nécessaires pour atténuer la transmission virale, tout en offrant des politiques clés en main pour assurer une approche efficace et uniforme pour guider l'industrie. Le module permet également de réaliser des économies d'envergure, ce qui rend abordable le déploiement d'une réponse virale efficace dans l'ensemble des portefeuilles.

Pour en savoir plus sur le module Viral Response, cliquez ici.

À propos de Fitwel et du Center for Active Design

Fitwel est le principal système de certification au monde qui vise à améliorer la santé de tousMD. Se basant sur l'analyse experte de plus de 5 600 études universitaires, Fitwel met en œuvre une vision d'un avenir plus sain, où tous les immeubles et toutes les collectivités sont repensés dans le but de renforcer la santé publique et le bien-être commun. Fitwel a été créé à l'origine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et le General Services Administration des États-Unis. Le CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design, un organisme mondial sans but lucratif, a été choisi comme exploitant autorisé de Fitwel, chargé d'accroître la portée de Fitwel sur le marché mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fitwel.org.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion du patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous misons sur plus d'un siècle de gestion financière et sur l'ensemble des ressources de notre société mère pour servir les particuliers, les institutions et les participants aux régimes de retraite dans le monde entier. Notre siège social est situé à Toronto, et nos capacités de pointe sur les marchés publics et privés sont renforcées par une empreinte d'investissement qui s'étend sur 18 régions géographiques. Nous complétons ces capacités en donnant accès à un réseau de gestionnaires d'actifs non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à investir de façon responsable dans l'ensemble de nos entreprises. Nous élaborons des cadres mondiaux novateurs pour l'investissement durable, nous collaborons avec les entreprises dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons une norme élevée de gérance lorsque nous possédons et exploitons des actifs, et nous croyons qu'il faut soutenir le bien-être financier grâce à nos régimes de retraite en milieu de travail. Aujourd'hui, les promoteurs de régimes du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et d'investissement pour aider leurs employés à planifier, à épargner et à vivre une meilleure retraite.

Au 30 juin 2021, les actifs sous gestion et administration de Gestion de placements Manuvie, y compris les actifs gérés pour les autres secteurs de Manuvie, totalisaient 1,0 billion de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site manulifeim.com/us/fr.html.

À propos de JBG SMITH

JBG SMITH possède, exploite et développe un portefeuille dynamique de propriétés à usage mixte dans les sous-marchés de Washington, DC et des environs qui connaissent une forte croissance et pour lesquels il y a des barrières à l'entrée élevées, et y investit. En se concentrant sur la création d'espaces, JBG SMITH cultive des quartiers dynamiques, riches en commodités et accessibles à pied dans toute la région métropolitaine de Washington, DC. Plus de la moitié des actifs de JBG SMITH se trouvent dans le sous-marché de National Landing, dans le nord de la Virginie, où il est le promoteur exclusif du nouveau siège social d'Amazon, et où se trouve le Campus de l'innovation de Virginia Tech, un projet en cours de construction doté d'un budget d'un milliard de dollars. Le portefeuille de JBG SMITH comprend actuellement 17,1 millions de pieds carrés d'actifs à forte croissance, soit des immeubles de bureaux, des immeubles multirésidentiels et des commerces de détail, dont 98 % sont desservis par le métro. La société dispose également d'un pipeline de projets de développement à usage mixte de 16,6 millions de pieds carrés. JBG SMITH s'engage à exploiter et à développer des bâtiments écologiques, intelligents et sains et prévoit de maintenir des opérations carboneutres chaque année. Pour obtenir de plus amples renseignements sur JBG SMITH, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : www.jbgsmith.com.

