Des employeurs innovateurs de la Saskatchewan reçoivent l'appui du gouvernement fédéral pour créer des centaines d'emplois et de possibilités

Des entreprises et des organismes sans but lucratif de Saskatoon et du centre de la Saskatchewan reçoivent une importante aide financière fédérale.

SASKATOON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les entreprises et les organismes sans but lucratif de la Saskatchewan contribuent à la croissance de l'économie de l'Ouest canadien et le gouvernement du Canada leur offre son soutien pour la mise au point de nouveaux produits et la création de nouvelles possibilités.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière totale de plus de 21 millions de dollars au profit de 17 projets qui favoriseront l'innovation, le perfectionnement des compétences et la croissance en Saskatchewan.

Collectivement, ces projets devraient créer 770 nouveaux emplois, offrir des possibilités de formation à plus de 900 personnes et aider plus de 630 petites et moyennes entreprises à croître et à commercialiser leurs produits. Les bénéficiaires ci-dessous, entre autres, ont pris la parole au cours de l'événement d'aujourd'hui :

7shifts, qui a reçu trois millions de dollars dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest pour commercialiser sa plateforme infonuagique de planification des horaires des employés pour les restaurants. Plus tôt cette année, l'entreprise a conclu l'un des plus importants accords de fonds de capital de risque de l'histoire de la Saskatchewan .

. Le Saskatchewan Food Industry Development Centre (le Food Centre), bénéficiaire d'une aide financière de 3,5 millions dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour agrandir ses installations et installer l'équipement requis pour mettre au point et fabriquer de nouveaux produits à base d'ingrédients végétaux. Ce projet soutient directement l'industrie de la transformation alimentaire à valeur ajoutée de la Saskatchewan . L'organisation prévoit de fournir une assistance à 30 petites et moyennes entreprises durant ses 18 premiers mois d'activité.

. L'organisation prévoit de fournir une assistance à 30 petites et moyennes entreprises durant ses 18 premiers mois d'activité. Morris Industries, qui a reçu 1,5 million de dollars pour commercialiser un produit de pointe pour le transport de ballots destiné aux marchés de la biomasse et de l' Europe .

. Le Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP), bénéficiaire d'une aide financière de 1,6 million de dollars pour promouvoir les entreprises de fabrication de pointe de l'Ouest canadien lors d'événements commerciaux internationaux, tels qu'Agritechnica, le plus important salon commercial sur la technologie agricole de l' Europe .

. La Keewatin Community Development Association, qui a reçu 975 000 $ pour la mise en valeur du secteur forestier non ligneux du Nord de la Saskatchewan , par exemple par la récolte de plantes boréales pour la fabrication de thés et de suppléments nutritionnels. L'honorable Kirsty Duncan , ministre des Sciences et des Sports, a aussi souligné cet investissement aujourd'hui à Air Ronge , en Saskatchewan .

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif en évolution rapide.

Pour en savoir plus sur Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, visitez www.wd-deo.gc.ca. La liste complète des bénéficiaires de financement de la Saskatchewan se trouve dans le document d'information.

Citations



« Par l'entremise du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation, en plus de créer des emplois bien rémunérés qui contribuent à renforcer et à faire croître la classe moyenne. Le financement de ces projets reflète notre engagement à soutenir l'ensemble du continuum de l'innovation, tout en créant de nouvelles possibilités commerciales pour les PME de l'Ouest canadien. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

« Les entrepreneurs de la Saskatchewan sont créatifs et innovateurs - toujours à la recherche de nouvelles façons de devenir plus concurrentiels et d'étendre leur portée dans l'économie mondiale. C'est l'une des raisons pour lesquelles le taux d'emploi en Saskatchewan a atteint des niveaux records. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer cette initiative locale qui vise à stimuler l'emploi et la croissance, à créer de nouvelles possibilités de formation, à commercialiser de nouveaux produits et à accroître la prospérité de la Saskatchewan. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« En tant qu'entreprise à croissance rapide, nous sommes reconnaissants à l'égard de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest pour leur soutien, qui nous aidera à promouvoir l'innovation et à offrir aux consommateurs du monde entier nos solutions créées dans les Prairies. Nous sommes fiers de participer au secteur prospère des technologies de la Saskatchewan et emballés de contribuer à l'évolution globale de l'économie numérique du Canada. »

- Jordan Boesch, directeur général, 7shifts

« L'investissement dans le Food Centre apportera des avantages au secteur agroalimentaire de la Saskatchewan grâce à des services améliorés et une capacité accrue pour la commercialisation de nouveaux produits novateurs et de technologies novatrices. Il soutiendra l'engagement de notre industrie à devenir un leader mondial de l'innovation, à élargir les activités de transformation alimentaire à valeur ajoutée et à donner à l'industrie accès à des possibilités internationales ».

- Dan Prefontaine, président, Saskatchewan Food Industry Development Centre

« Depuis 90 ans, Morris Industries est un leader dans la mise au point d'innovations en équipement agricole pour les agriculteurs du monde entier. Nous sommes enchantés de ce partenariat avec le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest. Ce soutien accélérera la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits, dans de nouveaux marchés, et renforcera la stratégie de croissance de notre entreprise. »

- Ben Voss, président-directeur général, Morris Industries

« Le besoin d'élargir et de diversifier nos marchés d'exportation n'a jamais été aussi important. En plus de l'appui financier annuel du gouvernement provincial, l'aide financière de DEO apporte le soutien dont ont besoin les exportateurs de la Saskatchewan et de l'Ouest canadien pour profiter pleinement des avantages offerts par les salons commerciaux internationaux, durant lesquels des innovations sont lancées, de nouvelles tendances sont établies et des marchés sont conclus. »

- Chris Dekker, président-directeur général, Saskatchewan Trade Export Partnership

Liens additionnels

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada promeut le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien et fait valoir les intérêts de cette région dans la politique, les programmes et les projets économiques nationaux.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les projets suivants :

Restez branché



Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Rhonda Laing, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada Saskatoon (Saskatchewan), 306-975-5944, rhonda.laing@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/