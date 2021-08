Des élections fédérales à saveur de relance économique

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) accueille avec scepticisme le déclenchement des élections fédérales le 15 août dernier. L'été 2021 en était un de repos suite à presque deux ans d'épuisement et de sous-financement des organismes communautaires québécois.

Non seulement arrivent-elles en temps de pandémie, mais surtout en pleine tentative de réforme du régime d'assurance-emploi. L'une des conséquences majeures concerne le ralentissement potentiel du processus de réforme du régime, déjà grandement ralenti par la mise à jour du système informatique. Les consultations, qui ont lieu par internet du 9 août au 8 octobre 2021, tomberont potentiellement dans l'oubli tout dépendant du résultat aux urnes le 8 octobre prochain. Le MASSE tient à réitérer ses revendications, portées et défendues par une grande partie des groupes de défense des droits des chômeurs et chômeuses au Québec :

Un seuil d'admissibilité unique de 350 heures ou 13 semaines

Un plancher minimum de 35 semaines de prestation

Un taux de prestations d'au moins 70% basé sur les 12 meilleures semaines

Nous comptons également participer activement aux débats sur la réforme de l'assurance-chômage, pour faire la promotion et favoriser l'inclusion de tout.es les travailleur.es, ainsi que de leurs différentes réalités. Il est primordial de faire la promotion de mesures d'aide permettant de couvrir les besoins de travailleur.es qui ne sont pas nécessairement couvert.es par l'assurance-chômage, comme la PCRÉ. L'utilisation de la PCRÉ par les travailleur.es est due non seulement à l'épidémie de mauvaises conditions de travail qui règne au Canada depuis des années, bien avant la crise sanitaire actuelle, mais aussi à l'absence de programmes de protection entourant les réalités actuelles du marché de l'emploi. C'est en prenant soin des travailleuses et travailleurs, ainsi qu'en s'adaptant au marché du travail actuel que nous saurons relancer, ensemble, le système économique canadien.

SOURCE Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi

Renseignements: Pour demandes d'entrevue : Samuell Beaudoin - Responsable à la coordination, Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, Téléphone : 514 524-2226, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.lemasse.org/