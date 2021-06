Des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui vous procurent une joie inépuisable : les écouteurs de jeu stéréo vraiment sans fil (True Wireless Stereo) Mixcder GI, conçus pour les joueurs sur console

NEW YORK, 29 juin 2021 /CNW/ - Mixcder, une marque audio qui marie l'art et la technologie dans sa conception, a récemment lancé le Mixcder GI, des écouteurs intra-auriculaires de jeu stéréo vraiment sans fil (True Wireless Stereo ou TWS) très attendus, avec adaptateur USB-C intégré. Il s'agit du plus récent produit révolutionnaire de la marque. Ces écouteurs sont spécialement conçus pour créer une expérience d'écoute et de jeu immersif entièrement sans fil et portable pour les joueurs sur consoles Switch, Switch Lite, PS4 et PS5, ainsi que d'autres appareils de jeu populaires.