Des drones MMC au service de la lutte contre la nouvelle épidémie de coronavirus

II. Pulvérisation de désinfectant

Des gares aux supermarchés en passant par des petites cours, dès que le besoin se manifeste, les drones MMC sont mis en service et viennent pulvériser du désinfectant dans les lieux publics. À la différence des méthodes traditionnelles, les drones permettent d'éviter le contact direct, en particulier dans les endroits où la désinfection régulière est nécessaire.

III. Détection thermique aérienne

Équipé d'une caméra thermique, le drone détectera automatiquement chaque personne grâce à son infrarouge de haute précision, largement utilisé des zones encombrées pour faciliter la prise en charge sur place et l'évacuation.

IV. Contrôle de la circulation

Depuis le 1er février, les équipes de MMC travaillent avec les forces de police chargées de la circulation pour surveiller le flux du trafic routier. Offrant une couverture plus large que les caméras fixes, les drones de MMC ont beaucoup aidé les commandants à trouver rapidement des solutions.

« À la différence des années précédentes où nous devions conduire pour patrouiller et recueillir des informations, nous pouvons maintenant tout appréhender grâce aux drones », se félicite un agent de la patrouille routière locale en levant le pouce.

« Au début, nos drones n'étaient utilisés que pour la diffusion-communication aérienne mais, à mesure que la situation s'aggravait et qu'ils devaient aller plus loin au-delà de la ligne de front, d'autres fonctionnalités se sont révélées nécessaires et nous avons donc rapidement formé en ligne une équipe de R-D et mis en œuvre les solutions souhatées », a expliqué Lu Zhihui, président de MMC.

Disposant d'une chaîne d'approvisionnement complète de drones industriels, MMC fournit non seulement des solutions complètes mais aussi des pièces clés de drones, sans compter la coopération OEM/ODM. MMC s'est engagée à relever le niveau d'automatisation afin que les gens puissent travailler en toute sécurité, à moindre coût et de manière plus efficace.

