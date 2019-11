Des distributions autres qu'en espèces sont annoncées pour le FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse et le FNB BetaPro S&P/TSX 60(MC) Haussier quotidien 2x

TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons ») a annoncé aujourd'hui le versement de distributions autres qu'en espèces aux porteurs de parts du FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse (« HMJI ») et du FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Haussier quotidien 2x (« HXU »).

Ces distributions autres qu'en espèces ont été versées à tous les porteurs de parts inscrits le 27 novembre 2019. La date de paiement nominal s'appliquant à ces distributions autres qu'en espèces était également le 27 novembre 2019 même si, dans les faits, aucun paiement physique n'a été effectué comme ce serait le cas pour des distributions en espèces.

Symbole

boursier Distribution autre qu'en

espèces par part au 27 novembre 2019 Valeur de l'actif

net par part au 27 novembre 2019 Distribution autre qu'en espèces en % de la valeur de l'actif net

au 27 novembre 2019 HMJI 8,21855 $ 36,8981 $ 22,27 % HXU 0,37446 $ 42,8175 $ 0,87 %

Les distributions liées aux FNB HMJI et HXU ont été effectuées en lien avec des propositions fiscales déposées cette année, qui ne permettraient plus aux FNB de verser des distributions de revenu aux détenteurs de parts qui rachètent des FNB directement auprès de FNB Horizons sur le marché primaire. Par conséquent, les FNB HMJI et HXU ont tous deux versé une distribution unique à tous les porteurs de parts existants inscrits au 27 novembre 2019.

Toute la série de FNB BetaPro a fait l'objet d'une restructuration (la « restructuration ») dans Horizons ETF Corp., une structure unique de fonds de sociétés dans plusieurs catégories gérée par FNB Horizons, telle qu'approuvée par les détenteurs de parts des FNB lors d'assemblées extraordinaires tenues plus tôt ce mois-ci. La restructuration est entrée en vigueur après la clôture des marchés le 27 novembre 2019, date à laquelle FNB Horizons a publié un communiqué de presse soulignant ce changement. Le communiqué de presse peut être consulté ici : https://www.fnbhorizons.com/news/Press-Release/Horizons-ETFs-Completes-Corporate-Class-Reorganiza

Les FNB HMJI et HXU sont les deux seuls FNB offerts par FNB Horizons qui étaient tenus de verser une distribution dans le cadre de cette restructuration. FNB Horizons ne s'attend pas à ce que les FNB HMJI et HXU versent régulièrement des dividendes ou des remboursements de capital à l'avenir.

Les distributions autres qu'en espèces seront automatiquement réinvesties en parts supplémentaires des FNB HMJI et HXU, respectivement, et immédiatement consolidées afin que le nombre de parts du porteur de parts (les parts en circulation des FNB) et la valeur nette de l'actif des FNB ne changent pas en raison de la distribution autre qu'en espèces. Ces distributions autres qu'en espèces seront déclarées aux investisseurs en tant que distributions imposables et feront augmenter les prix de base rajustés de chaque porteur de part pour les FNB HMJI et HXU.

Au début de 2020, les caractéristiques fiscales de ces distributions aux fins de l'année d'imposition 2019 seront déclarées aux courtiers par l'intermédiaire de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. et seront publiées sur notre site Web peu après.

À propos de Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion d'environ 10 milliards de dollars et 91 FNB inscrits à la Bourse de Toronto.

Certains énoncés pourraient constituer des déclarations prospectives, notamment ceux comportant l'emploi des termes « anticipe », « estime » ou « s'attend à » et des expressions similaires (y compris les variations grammaticales de celles-ci) dans la mesure où ils ont trait aux FNB ou à FNB Horizons. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles des FNB, des gestionnaires des FNB ou de FNB Horizons en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être pris attentivement en considération; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives liées aux FNB. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes et les FNB ne sont nullement tenus de mettre à jour les déclarations prospectives mentionnées aux présentes, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison, à moins que les lois applicables ne les y obligent.

