Des dirigeants sectoriels de partout au Canada demandent avec insistance un mandat fédéral immédiat pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire

Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir un programme national d'alimentation en milieu scolaire

OTTAWA, ON, le 7 sept. 2021 /CNW/ - C'est la rentrée scolaire. Saviez-vous que plus de deux millions d'enfants risquent d'aller à l'école le ventre vide? C'est deux millions de trop . C'est pourquoi des dirigeants de partout au Canada demandent avec insistance un mandat fédéral immédiat pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire afin d'aider à régler ce problème. Dans l'ensemble du pays, des milliers de collectivités, d'écoles, d'organisations et de bénévoles travaillent sans relâche pour offrir des petits-déjeuners, des dîners et des collations santé aux élèves dans le besoin, mais ils ont du mal financièrement à répondre aux besoins des enfants d'âge scolaire et des jeunes.

Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir un programme national d'alimentation dans les écoles, et l'un des rares pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à ne pas en avoir un. Avec des centaines d'organisations à travers le pays qui travaillent sans relâche pour répondre à ce besoin croissant, le leadership fédéral est la pièce manquante, et les enfants canadiens ont besoin d'un programme national d'alimentation dans les écoles dès maintenant. Un programme national d'alimentation scolaire financé par le gouvernement fédéral signifierait que ce réseau national existant pourrait maintenir, améliorer et étendre les programmes pour fournir un soutien là où il est nécessaire.

Daniel Germain, fondateur et président sortant du Club des petits-déjeuners du Canada, a réuni des dirigeants de partout au pays pour créer le Comité consultatif du programme national d'alimentation dans les écoles. Le Comité collabore avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et avec les programmes locaux d'alimentation dans les écoles en vue d'élaborer un cadre pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire. Ce programme tirera parti des politiques et des capacités existantes, investira dans les infrastructures alimentaires locales et mettra en commun les meilleures pratiques à l'échelle du pays.

« Le Canada a besoin d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire aujourd'hui, a indiqué Daniel Germain, président du Comité consultatif du programme national d'alimentation dans les écoles. Les enfants affamés ne peuvent attendre plus longtemps. La pandémie a profondément accéléré ce besoin, le nombre d'enfants à risques ayant presque doublé en un peu plus d'un an. »

La pandémie de COVID-19 a frappé le plus durement les plus vulnérables et a exacerbé l'insécurité alimentaire existante chez les familles et les enfants. Le besoin d'une solution durable et permanente à l'insécurité alimentaire n'a jamais été aussi grand.

« Pour les enfants, l'insécurité alimentaire est particulièrement dévastatrice. Les enfants affamés risquent de voir leur concentration, leur mémoire et leur capacité d'apprendre diminuer, et d'avoir plus de problèmes de comportement et d'hyperactivité, a indiqué Daniel Germain. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'aliments sains peut avoir de graves répercussions sur la santé physique et mentale de l'enfant, ses résultats scolaires et sa future prospérité économique. »

Un programme national d'alimentation en milieu scolaire représente un élément essentiel de la réponse continue à la pandémie et d'une reprise résiliente et aurait une incidence immédiate sur les familles et les enfants qui souffrent actuellement d'insécurité alimentaire. Il s'agit de la meilleure solution à long terme, la plus durable, pour s'assurer que les enfants sont nourris et prêts à apprendre.

La solution? Un Canada capable de nourrir ses enfants maintenant.

Pour savoir comment vous pouvez aider, veuillez consulter le site à l'adresse www.deuxmillionsdetrop.ca.

Au sujet de la campagne Un Canada capable de nourrir ses enfants maintenant

Un Canada capable de nourrir ses enfants maintenant est une campagne nationale de sensibilisation du public visant à demander un mandat fédéral pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire. Le but de la campagne est de faire en sorte que les Canadiens envoient deux millions de courriels appelant à l'action - un pour chaque enfant qui risque d'aller à l'école le ventre vide. Ce sont #deuxmillionsdetrop.

La campagne a été organisée par un groupe motivé de dirigeants de partout au pays qui se sont réunis et ont mis sur pied un comité consultatif pour appuyer la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire. En consultation avec des intervenants du secteur privé et des organisations pour la nutrition des élèves de tout le pays, le comité consultatif travaillera en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour fournir un cadre de mise en œuvre.

#deuxmillionsdetrop

#UnCanadaCapableDeNourrirSesEnfantsMaintenant

SOURCE Un Canada capable de nourrir ses enfants maintenant

Renseignements: POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET DES PHOTOS, ET POUR ORGANISER DES ENTREVUES INDIVIDUELLES : Envoyez un courriel à l'adresse : [email protected], Téléphone : 403-835-0597