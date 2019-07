Avis aux médias - Des dirigeants et délégués des Premières Nations de partout au pays se réuniront à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'APN qui aura lieu du 23 au 25 juillet 2019 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick

OTTAWA, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Des centaines de chefs, de dirigeants, d'aînés et de jeunes des Premières Nations se réuniront du 23 au 25 juillet 2019 dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle (AGA) organisée par l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui se tiendra au Centre des congrès de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, sur un territoire Wəlastəkewiyik (Maliseet) non cédé. Les Chefs et les délégués se réuniront sous le thème « Célébrer nos réussites et exprimer notre reconnaissance » pour évaluer les progrès réalisés et définir les priorités et l'orientation stratégique pour l'année à venir.

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, prononcera l'allocution d'ouverture le premier jour, soit le 23 juillet, vers 9 h 30. Le chef de la Première Nation St. Mary's, Alan Pochies, et le Chef régional de l'APN, Roger Augustine, prononceront également une allocution le jour de l'ouverture de l'assemblée, tout comme le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, le ministre provincial des Affaires autochtones, Jake Stewart, le maire de Fredericton, Michael O'Brien, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.

L'AGA comprendra des discussions et des prises de décisions au sujet des priorités essentielles des Premières Nations. L'AGA comprendra également des cérémonies en l'honneur d'Autumn Peltier, de Denise Stonefish, ancienne présidente du Conseil des femmes de l'APN, de Phillip Favel, ancien combattant des Premières Nations, et de plusieurs autres.

De nombreux représentants de la scène fédérale prendront la parole devant les délégués, notamment la chef du Parti vert, Elizabeth May, le député néo-démocrate Guy Caron, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, et le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Gary Anandasangaree

Un ordre du jour provisoire et des mises à jour sont disponibles sur le site Web de l'APN à l'adresse https://www.afn.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-2019/

L'assemblée générale annuelle sera diffusée sur le site Web de l'APN, sous https://livestream.com/afn/2019aga .

L'accréditation des médias est requise et les médias sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec les personnes-ressources indiquées ci-dessous.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN sur Twitter : @AFN_Updates.

