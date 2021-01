Pour coïncider avec le fait que l'événement de cette année est complètement virtuel, BIGO a l'intention de le lancer par des allocutions d'ouverture de nul autre que DINO, la mascotte virtuelle de Bigo Live. Plus de 72 familles, formées par des groupes d'utilisateurs de l'application Bigo Live, et 78 diffuseurs seront honorés lors du gala annuel, et BIGO compte souligner le succès de chacun tout au long de l'année. Les quatre catégories de lauréats sont « meilleur diffuseur à l'échelle régionale », « meilleure famille à l'échelle régionale », « meilleur diffuseur à l'échelle mondiale » et « meilleure famille à l'échelle mondiale ». Cette année, les diffuseurs sélectionnés proviennent de 150 pays et régions du monde.

« La COVID-19 nous a forcés à nous distancer physiquement des gens que nous aimons le plus et la grande majorité des événements sont passés à un environnement virtuel, ce qui a fait émerger la diffusion en direct comme le meilleur moyen de relier les gens du monde entier pour partager des expériences en temps réel » a déclaré un porte-parole de BIGO Technology. « Malgré la pandémie, les utilisateurs de Bigo Live ont prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être physiquement ensemble pour former des liens significatifs. Nous sommes très fiers de la façon dont nos utilisateurs se sont soutenus les uns les autres au cours d'une année aussi difficile et nous sommes heureux de célébrer l'incidence qu'ils ont eu en reliant le monde grâce à la diffusion en direct. Et comme l'événement de cette année est entièrement virtuel, nous prévoyons un public encore plus grand que l'an dernier. »

L'événement comprendra également une variété de spectacles présentés par les diffuseurs eux-mêmes, entre autres des danses incorporant des flammes, des performances de DJ, des danses K-pop et des chants ourdous. Comme la plateforme compte plus de 400 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale, ces performances visent à refléter la diversité du public mondial qui utilise Bigo Live tous les jours. Le gala de cette année comprendra également de nouvelles façons intéressantes pour le public de participer à l'événement de façon virtuelle. En votant pour leurs diffuseurs, leurs familles et leurs performances préférés, les spectateurs obtiendront des billets qu'ils pourront utiliser pour le tirage au sort. Parmi les prix de cette année, mentionnons un oreiller Dino ainsi que des cadeaux virtuels comme des pendentifs, des effets d'entrée, des insignes et des médailles, qui sont spécialement conçus pour le gala.

L'une des gagnantes les plus remarquables de l'événement de cette année est Ami Ohta, également connue sous le nom d'Amy de Tokyo, une diffuseuse du Japon qui a remporté le prix du meilleur diffuseur à l'échelle mondiale sur Bigo Live. En plus d'interagir quotidiennement avec son public, Amy s'est fait connaître grâce à la diffusion en direct lors de ses voyages avant la pandémie. Pour Amy, ce qu'il y a de plus passionnant avec la diffusion en direct sur Bigo Live est la fonction PK, qui permet aux utilisateurs de s'affronter dans le cadre de divers jeux. Elle assiste souvent à des événements PK internationaux et a même remporté la coupe du monde PK cette année.

« Je ne peux exprimer à quel point je suis honorée de recevoir le prix du meilleur diffuseur à l'échelle mondiale dans le cadre du gala BIGO de cette année », a déclaré Ami Ohta. « Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, Bigo Live a fait un travail incroyable pour garder ses utilisateurs connectés et engagés, et je suis ravie d'être reconnue pour avoir joué un rôle à cet égard. »

Une autre grande gagnante du gala de cette année est Megan Nguyen, aussi connue sous le nom de MeganQQ, qui a remporté le prix du meilleur diffuseur américain de Bigo Live. Avec environ 2 millions de fans sur Bigo Live, MeganQQ s'est fait connaître grâce à de grands événements sur la plateforme et au PK à grande boîte. Elle est également bilingue, ce qui lui permet de communiquer et de tisser des liens avec une bonne partie du public mondial de BIGO. « L'un de mes plus grands défis cette année a été d'essayer de devenir la meilleure diffuseuse aux États-Unis, étant donné qu'il y a tant d'autres excellents diffuseurs ici », a déclaré Nguyen. « Je suis très fière d'être actuellement l'une des principales diffuseuses américaines et de voir que ma famille Bigo Live continue de croître. »

Tous les gagnants recevront une médaille et une boîte-cadeau pour leur réussite, ainsi que des récompenses dans l'application. Ils seront également présentés sur divers panneaux d'affichage situés dans des lieux emblématiques dans 23 pays à l'échelle de la planète. Alors que la diffusion en direct devient une forme d'infodivertissement de premier plan, les principaux diffuseurs de Bigo Live deviennent des célébrités à part entière, et leurs fans célèbrent leur succès partout dans le monde.

Pour visionner le prochain gala annuel de BIGO, vous pouvez vous connecter directement à l'application Bigo Live, que vous pouvez télécharger à l'adresse https://bigolive.onelink.me/sG8X/2021GALAPRGLOBAL.

À propos de BIGO Technology

BIGO Technology (BIGO) est l'une des entreprises technologiques de Singapour qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 30 bureaux et 6 centres de recherche et développement partout dans le monde. Grâce à la technologie d'intelligence artificielle, les produits et services fondés sur la vidéo de BIGO ont gagné en popularité, ayant près de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 150 pays. Ces produits comprennent Bigo Live (diffusion en direct) et de Likee (vidéos courtes).

Visitez http://www.bigo.sg/ pour plus d'informations sur la marque et les produits de BIGO.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de diffusion en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le chef de file de l'industrie de la diffusion en direct. Lancée en mars 2016, Bigo Live appartient à Bigo Technology, dont le siège social est à Singapour.

