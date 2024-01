Des denturologistes s'inquiètent de ne plus avoir de patients en raison du Régime canadien de soins dentaires

MONTREAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - L'Association des denturologistes du Québec s'inquiète que le délai entre l'annonce du nouveau Régime canadien de soins dentaires et son entrée en vigueur vide les bureaux de ses membres.

La venue de ce programme, annoncée en décembre dernier, fait en sorte que des personnes qui auraient besoin des services d'un denturologiste préfèrent plutôt attendre son entrée en vigueur au mois de mai avant de prendre rendez-vous, occasionnant un stress financier important pour les denturologistes.

« On voit déjà des patients qui nous appellent pour annuler leur rendez-vous, parce qu'ils attendent l'entrée en vigueur du nouveau régime canadien. Dans mon cas, pour la première fois depuis le confinement, je n'ai aucun rendez-vous de prévu. De nombreux autres denturologistes le vivent aussi », révèle Benoit Talbot, président de l'Association des denturologistes du Québec.

La situation est encore plus critique pour les jeunes denturologistes, qui n'ont pas la même marge de manœuvre financière. Devant la possibilité d'avoir une absence de revenus pour une période de quatre mois, certains craignent déjà de devoir mettre à pied leurs employés, ou pire, de devoir fermer définitivement leur clinique.

« C'est une situation qui nous inquiète. On reçoit déjà des appels de nos membres à ce sujet, qui ne savent pas comment ils font faire face à la situation, avec le loyer ou l'hypothèque de leur clinique à payer, en plus des autres dépenses professionnelles, alors que les revenus sont bien moindres, voir pratiquement inexistants », ajoute M. Talbot, d.d..

L'Association des denturologistes du Québec demande donc que le programme actuel soit modifié pour faire en sorte que tous les patients éligibles à ces services puissent dès maintenant commencer les procédures afin de recevoir leurs nouvelles prothèses dentaires.

À propos de l'Association des denturologistes du Québec

Active depuis 1973 l'Association des denturologistes du Québec travaille pour améliorer la situation de plus de 800 professionnels à travers la province. Sa mission est de protéger et développer les intérêts professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres.

